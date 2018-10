"Einmischen geht nicht": Klinsmann stellt sich hinter Özil

Berlin (ots) - Jürgen Klinsmann hat sich in derErdogan-Foto-Affäre hinter Ex-Nationalspieler Mesut Özil gestellt."Letztlich ist es der einzelne Mensch, der über seine Handlungenentscheidet, und das muss man akzeptieren", sagt der frühereBundestrainer in der November-Ausgabe des ROLLING STONE. Özil hattevor der WM auf einem Foto mit dem autokratischen türkischenStaatspräsidenten posiert und war im August nach heftiger Kritik ausder Nationalelf zurückgetreten.Er habe als Nationaltrainer der USA viele Spieler mit doppeltenStaatsbürgerschaften gehabt und sei ständig mit dem Themakomplizierter Identitäten und Heimaten beschäftigt gewesen, soKlinsmann. "Die ultimative Frage, für wen das Herz am Ende doch mehrschlägt, musst du den Familien überlassen. Einmischen geht nicht,weil jede Familie ihre Wurzeln anders erlebt."Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann kannsich auch vorstellen, dass ein deutscher Nationalspieler mittürkischen Familienwurzeln vor einem Länderspiel gegen die Türkeibeide Hymnen mitsingt: "Damit hätte ich persönlich kein Problem",erzählte er dem ROLLING STONE. Die Özil-Debatte nennt er"fundamentalistisch" und sieht das Ganze als eine Art Strafe für dasVorrundenaus. "Wer so schlecht spielt, der wird halt bestraft. Indiesem Fall mit solchen Debatten."In dem ROLLING-STONE-Gespräch, das in San Francisco stattfand,diskutiert der in Los Angeles lebende Weltmeister von 1990 und Vaterdes "Sommermärchens" 2006 mit dem baden-württembergischenMinisterpräsidenten über die neue Sehnsucht nach Heimat und ihreBedeutung.Die November-Ausgabe des ROLLING STONE erscheint am 25. Oktober.Pressekontakt:Birgit Fuß (ROLLING STONE): birgit.fuss@axelspringer.deOriginal-Content von: ROLLING STONE, übermittelt durch news aktuell