Unterföhring (ots) -Starke, besondere Ausgabe: Joko Winterscheidt und KlaasHeufer-Umlauf verloren in "Joko & Klaas gegen ProSieben" gegen ihrenArbeitgeber und stehen deshalb am Montagnachmittag als Moderatorenvon "taff" live vor der Kamera. Die etwas andere Ausgabe desProSieben-Magazins begeistert sehr starke 18,8 Prozent der 14- bis49-jährigen Zuschauer. Noch stärker läuft es bei den jüngerenZuschauern: In der ProSieben Relevanz-Zielgruppe (14-39 J.)entscheiden sich herausragende 25,7 Prozent am Montagnachmittag für"taff mit Joko & Klaas".Von Mückenplage am Ammersee bis zu den neuesten Trends derSommermode: Joko & Klaas beteiligten sich an der"taff"-Redaktionskonferenz, texteten und vertonten die Beiträgeselbst und schrieben ihre Moderationen für die Live-Sendung.Wird ProSieben seine beiden Angestellten erneut besiegen und fürseine Dienste einsetzen können? Oder gewinnen Joko & Klaas underspielen sich damit 15 Minuten Live-Sendezeit am Mittwochabend zurPrime Time? Die Revanche steigt bereits heute Abend, um 20:15 Uhr bei"Joko & Klaas gegen ProSieben".Die ganze Folge "taff mit Joko & Klaas" ist online abrufbar unter:https://www.prosieben.de/tv/taff/video/139-taff-mit-joko-klaas-ganze-folgeBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:18.06.2019 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea Werner, Jamin SchlanderTel. +49 [89] 9507-1167, -1185Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comJamin.Schlander@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell