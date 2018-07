Hamburg (ots) - Fast 41 Jahre nach seinem Tod und 50 Jahre nachder Aufzeichnung lässt CinemaxX die Legende rund um Elvis wiederaufleben. Am 16. August ist das "68 Comeback Special" beiDeutschlands bekanntester Kinokette auf der XXL-Leinwand mit MAXXIMUMSOUND zu sehen und zu hören. Mit der fulminanten Show meldete Elvissich nach sieben Jahren musikalisch zurück. Sie wurde erstmals imDezember 68 vom Fernsehsender NBC ausgestrahlt und brilliert mit derdamalig revolutionären Einbindung von im Vorwege aufgezeichnetenUnplugged Sessions. Wer Elvis live und hautnah auf der großenKinoleinwand erleben will, sichert sich ab dem 5. Juli unterwww.cinemaxx.de/events Tickets.1968 spielte Elvis Presley nach mehr als siebenjähriger Pause, inder er sich seiner Filmkarriere widmete, erstmals wieder einLivekonzert vor Publikum. Das als "Comeback Special" bekanntgewordene Konzert wurde im TV ausgestrahlt und löste eine neueElvis-Euphorie aus. Die knisternde, charismatische Show gilt vielenFans als seine beeindruckendste Bühnenperformance. Mit dieserlegendären Show wurde Elvis zur Ikone und zum berühmtesten Rockstaraller Zeiten. Elvis performt hier 90 Minuten lang nicht nur seinegrößten Hits - sondern zeigt sich in seiner besten Rolle: als erselbst, umwerfend und unvergleichlich.Exklusiv für das Kinoevent gibt es zusätzlich eine neu produzierteEinführung und Studiotour mit dem Original-Regisseur und -Produzenten des Specials, Steve Binder, sowie besonderen Gästen zusehen.Die CinemaxX Kinos im Überblick: Augsburg, Berlin, Bielefeld,Bremen, Dresden, Essen, Freiburg, Göttingen, Halle, Hamburg-Dammtor,Hamburg-Harburg, Hamburg Wandsbek, Hannover, Heilbronn, Kiel,Krefeld, Magdeburg, Mülheim, München, Offenbach, Oldenburg,Regensburg, Sindelfingen, Stuttgart (Liederhalle), Stuttgart (SI),Trier, Wolfsburg, Wuppertal, WürzburgTickets für die "68 Comeback Show" gibt es ab dem 5. Juli an denKinokassen der teilnehmenden CinemaxX Kinos und aufwww.cinemaxx.de/events oder per Smartphone-Apps, die unterwww.cinemaxx.de/app kostenlos heruntergeladen werden können.Pressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHIngrid Breul-HusarTel: 040 45 06 8 179Mail: presse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell