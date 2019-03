Einmal um die Welt - aber mit genügend Geld! (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Frankfurt (ots) -Schule geschafft, die Freiheit ruft! Jetzt werden spannendeReiseziele ins Auge gefasst. Paris, Kanada oder Australien - ganzohne Klausurenstress oder Verpflichtungen im Nacken. Doch ohne dasnötige Kleingeld bleibt das Auslandsabenteuer in weiter Ferne. WieEltern für ihre Kids finanziell vorsorgen können.Schulabschluss in der Tasche - jetzt erst mal was erleben! Immermehr Jugendliche wollen mit ihrem nächsten Schritt die Weltkennenlernen. Ganz billig ist die "Schule des Lebens" fernab vonZuhause allerdings nicht. Eltern, die ihre Kinder bei dem Wunsch nachHorizonterweiterung finanziell unterstützen möchten, sollten sichdeshalb frühzeitig mit dem Thema befassen. Die Finanzexperten derDeutschen Vermögensberatung (DVAG) erklären, wie Fondssparen eineWeltreise realistisch macht.Fondssparen: Langer Atem zahlt sich aus"Mit einem Fondssparplan kann man über einen längeren Zeitraumregelmäßig kleine Beträge anlegen", erläutern die Finanzprofis derDVAG. Je nach Fokus investieren Fonds in verschiedene Anlageklassenwie Aktien, Anleihen oder Immobilien. Sparer erwerben dabei mit ihrenGeldbeträgen Anteile, die in ihrem Wert schwanken können: Beiniedrigen Kursen erhalten sie monatlich mehr Fondsanteile - beihöheren Kursen weniger. Dieser Durchschnittskosteneffekt, auch CostAverage Effect genannt, kann sich langfristig auszahlen. Über dieJahre sparen Eltern ihren Kindern so ein kleines Vermögen zusammen.Ein beratendes Gespräch mit einem Experten hilft, das passendeSparmodell zu finden und Unsicherheiten auszuräumen.Sparfüchse aufgepasst: So klappt's mit der WeltreiseAnnas Eltern möchten ihr zum Schulabschluss ein großesGeldgeschenk machen - etwa für die erträumte Reise oder das ersteeigene Auto. Sie planen, für die Tochter ungefähr 10.000 Euro zusparen. Deswegen haben sie bereits kurz nach der Geburt einenSparplan abgeschlossen. Mit weniger als 50 Euro Einsatz im Monat undeinem gut laufenden Investmentfonds können die Eltern bei aktuellerZins- und Wirtschaftslage um die 10.000 Euro Sparsumme erreichen.Aber auch mit geringeren Beträgen gelingt der Vermögensaufbau: "Schon25 Euro monatlich reichen, um mit den erworbenen Fondsanteilen breitgestreut an den Chancen des Wertpapiermarktes teilzuhaben", so dieExperten der DVAG. Ein Finanzberater kann zusätzlich unterstützen,den optimalen Auszahlungszeitpunkt zu finden. Damit liegen PariserGassen oder das australische Outback nicht mehr in allzu weiterFerne.Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeMit rund 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung Unternehmensgruppe über 8 Mio. Kunden zuden Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG istDeutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Sie bietetumfassende und branchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbaufür jeden!". Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichtenfinden Sie unter www.dvag.dePressekontakt:Ihre Deutsche VermögensberatungWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 FrankfurtT: 069-2384-127F: 069-2384-867E: pressemeldung@dvag-presseservice.dewww.dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell