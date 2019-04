Einmal die ganze Wetterkarte bitte! - April, April, der macht, was er will! (AUDIO)

Bonn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Wenn man im April draußen unterwegs ist,sollte man am besten den ganzen Kleiderschrank einpacken. Es kannschließlich sein, dass man bei strahlendem Sonnenschein in kurzenHosen vor die Tür geht und im nächsten Moment wie ein begossenerPudel aussieht, weil man keine Regensachen mit hatte. Der April machthalt was er will. Aber warum ist der April so wechselhaft? JessicaMartin berichtet.Sprecherin: Schönster Sonnenschein, Gewitter oder sogar Schnee -im April ist wettertechnisch alles möglich. Dass dieser Monat sowechselhaft ist, liegt vor allem an seiner Lage zwischen Sommer undWinter.O-Ton 1 (Jürgen Vollmer, 24 Sek.): "Um diese Zeit habe ich imNorden in den Polargebieten, meistens noch ziemlich kalte Luft,während andererseits aber von Süden her bereits der Sommer im Anzugeist. Südspanien, vielleicht auch Süditalien haben dann schon häufigSommertage mit Werten von 25 bis 30 Grad. Und wenn kalt und warmgegeneinander zu Felde ziehen, dann tut sich immer irgendwas, denndas muss sich irgendwie ausgleichen. Und dafür ist der April ebengut."Sprecherin: Erklärt Meteorologe Jürgen Vollmer von WetterOnline.Das Sprichwort "April, April, der macht, was er will.", stammtübrigens von einer mittelalterlichen Bauernregel.O-Ton 2 (Jürgen Vollmer, 19 Sek.): "Was braucht man, wenn manjetzt an die Aussaat denkt? Früher hatten die Menschen da ja wenigerMöglichkeiten, also haben sie sich mit Bauernregeln beholfen. Es gibtviel zuverlässigere Bauernregeln auch, in denen es einigermaßenpasst, was man sagt. Aber wenn man jetzt die Aussage trifft: Dermacht, was er will. Dann sagt man im Grunde ja nix anderes als: Ichkann es eigentlich nicht vorhersagen."Sprecherin: Im Gegensatz zum Jahr 2018, wo sich jetzt schon dasdurchgehend sonnige Hochdruckwetter durchgesetzt hatte, können wir indiesem Jahr aber wieder mit einem eher klassischen April rechnen.O-Ton 3 (Jürgen Vollmer, 10 Sek.): "Also einem häufigen Abwechselnzwischen schönem Wetter, in Anführungsstrichlein, und wenigerangenehmem Wetter - also zwischen warm und kalt oder zwischen Sonneund wolkig und regnerisch."Sprecherin: Und dieses wechselhafte Wetter könnte auch dieOsterfeiertage treffen. Höchstwahrscheinlich wird es dann zwischen 15und 20 Grad warm.O-Ton 4 (Jürgen Vollmer, 17 Sek.): "Was ich aber nicht sichersagen kann, ob dazu überwiegend die Sonne scheint oder ob Schauer,vielleicht sogar Gewitter durchziehen. Ganz ausschließen kann ichnicht mal, dass es nichts nachts ziemlich kalt wird, vor allem wennes klar sein sollte. Dennoch alles mit Vorsicht bitte genießen! Wirhaben April und ganz genau kann ich das immer noch nicht wissen."Abmoderationsvorschlag: Der April ist also wettertechnisch einziemlich unruhiger Monat, weil er zwischen Winter und Sommer liegt.Packen Sie also beim Rausgehen lieber auch Regensachen mit ein. MehrInfos und das verlässliche Wetter finden Sie unterwww.wetteronline.de und in der Wetteronline-App.Pressekontakt:Matthias HabelMail:presse@wetteronline.deTel.:0228/55937-929Original-Content von: WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH, übermittelt durch news aktuell