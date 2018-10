"Einmal Sohn, immer Sohn" mit Christiane Hörbiger und Sebastian Bezzel: Zum 80. Geburtstag der Ausnahmeschauspielerin zeigt Das Erste die ARD-Degeto-Komödie am 12. Oktober 2018 um 20:15 Uhr

München (ots) - Selbstbestimmt und unabhängig lebt Lilo Maertens(Christiane Hörbiger), Ikone der Frauenbewegung und Herausgeberineines Frauenmagazins, in Hamburg ihr Leben. Kurz vor ihrem 80.Geburtstag steht die streitbare Kämpferin für die Frauensache nochimmer voll im Beruf. Am liebsten macht sie, sehr zum Leidwesen vonChefredakteurin Angela (Jasmin Gerat), alles selbst. Sogar dieFotoauswahl für die Hommage zu ihrem 80. Geburtstag in der "Lilo",obwohl sie nach einer Augenoperation vorübergehend nicht sehen kann.Als es zu Komplikationen kommt und sich der Heilungsprozessverzögert, ist Lilo Maertens die nächste Zeit auf fremde Hilfeangewiesen und zieht ins Arbeitszimmer ihres Sohnes Ruben (SebastianBezzel), ein Bauingenieur und Architekt. Weder sie noch ihr Sohn undschon gar nicht dessen Frau Jutta (Julia Brendler) sind davonbegeistert. Der Haussegen hängt schnell mächtig schief. Nur Finn(Michelangelo Fortuzzi), Lilo Maertens' pubertierender 15-jährigerEnkel, hat ein inniges Verhältnis zu seiner Großmutter und macht ihrklar: Sie muss sich ändern. Mit Mario Adorf hat zudem einer derbeliebtesten deutschen Stars einen Gastauftritt.Die Komödie "Einmal Sohn, immer Sohn", unter der Regie von ThomasJauch ("Tatort: Dortmund", "Tatort: Münster") ist eine Produktion derC-Films (Deutschland) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste.Produzenten sind Markus Trebitsch und Benjamin Seikel. Das Drehbuchstammt von Hardi Sturm und Lothar Kurzawa. Die Redaktion liegt beiStefan Kruppa (ARD Degeto).Die Pressemappe mit Interviews mit den Darstellern und demRegisseur finden akkreditierte Journalisten im Pressedienst desErsten https://presse.daserste.deFotos unter www.ard-foto.deO-Töne und Radio-Kits unter https://presse.DasErste.dePressekontakt:ARD Degeto, Ariane Pfisterer,Tel: 069/1509-331, E-Mail: Ariane.Pfisterer@degeto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell