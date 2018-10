Einmal-im-Leben-Momente mit Lufthansa Holidays / Alle Weltwunder auf einer Reise erleben oder Kanada mit Alaska kombinieren: Wer besondere Rundreisen schätzt, wird bei Lufthansa Holidays jetzt fündig

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Baden-Baden (ots) - Das Kolosseum, die Felsenstadt Petra, TajMahal, Große Mauer, Machu Picchu, Chichén Itza, die Christo-Statueund die Pyramiden von Gizeh: Alle acht Weltwunder derMenschheitsgeschichte lassen sich jetzt auf einer einzigen Reiseentdecken. 24 Tage lang geht es auf den Spuren von Kaisern undPharaonen um die Welt, atmet man Geschichte von Rom bis Rio undbestaunt die steinernen Zeugen der Hochkulturen von Inka und Maya inPeru und Mexiko. Ab 10.999 Euro pro Person kostet die Weltwunderreisemit 17 Übernachtungen im Doppelzimmer in 4- und 5-Sterne-Hotels,Verpflegung und Programm laut Ausschreibung, Flug ab Frankfurt am09.09.2019, Transferflügen und Transfers während der Rundreise.Einmal-im-Leben-Momente sind auch auf der Rundreise von Torontobis Vancouver mit anschließender Alaska-Kreuzfahrt Programmgarantiert. Der Mix aus schneebedeckten Bergen, tiefblauen Seen,spannenden Metropolen und beeindruckenden Gletschern begeistert.Dabei gehört der berühmte Banff-Nationalpark in den Rocky Mountainsebenso zu den Highlights wie ein Besuch der Niagara Falls. DieRundreise mit 21 Übernachtungen in Mittelklassehotels und in der2er-Innenkabine Spezial auf der Celebrity Millennium, Verpflegung undProgramm laut Ausschreibung ist inklusive Flug ab 2699 Euro buchbar.Einen besonderen Mix verspricht auch die Insel-Kombination Madeiraund Porto Santo. Auf der achttägigen Rundreise lautet das Motto: ErstNatur pur, dann relaxen am Kilometer langen Sandstrand. Schon ab 599Euro pro Person geht es auf Entdeckungstour zu Portugals schönenInselschwestern. Im Reisepreis mit drin sind neben siebenÜbernachtungen mit Frühstück im Doppelzimmer in Mittelklassehotelsder Flug und die Fährüberfahrt nach Porto Santo sowie Halbtagsausflugauf Porto Santo mit Jeeprundfahrt und Besuch des Vogelparks Quintadas Palmeiras.Weitere spannende Rundreisen unterwww.lufthansaholidays.com/rundreisenÜber Lufthansa Holidays: Lufthansa Holidays ist eine Marke der HLXTouristik GmbH. Das in Baden-Baden ansässige Unternehmen kombiniertmittels der Player-Hub-Technologie in Echtzeit Reisen und zeigt dannjeweils den besten aktuell verfügbaren Preis an. Hauptgesellschafterist Karlheinz Kögel, der 95 Prozent der Firmenanteile besitzt. HLXbetreibt Lufthansa Holidays seit Mai 2015.Pressekontakt:Lufthansa HolidaysMarkus OrthTel.: +49 (0) 173/66 88 000E-Mail: office@orth-digital.comOriginal-Content von: Lufthansa Holidays, übermittelt durch news aktuell