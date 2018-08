Einmal Kumpel sein: WDR öffnet virtuelles Bergwerk im Netz

Köln / Bottrop (ots) -Wie fühlt es sich an - 1200 Meter unter Tage? Im Jahr derZechenschließungen in NRW setzt der WDR den Bergleuten und derBergbaukultur ein einzigartiges Denkmal: Mittels hochmodernerVirtual-Reality-Technologie können User in die Welt des BergwerksProsper-Haniel in Bottrop eintauchen. Wenn dort am 21. Dezember 2018endgültig Schicht im Schacht ist, geht in Nordrhein-Westfalen eineÄra zu Ende.Deshalb lässt der WDR den Bergbau virtuell weiterleben - ob mit einerSeilfahrt in Echtzeit, einem Rundgang mit Steiger Andy, einer Tourmit der berühmten "Dieselkatze" durch das weit verzweigte Stollennetzoder einem exklusiven Konzert: Über und unter Tage singt derlegendäre Ruhrkohle-Chor an unterschiedlichen Zechenorten das"Steigerlied". User können außerdem in die Kluft eines Bergmanns vorhundert Jahren schlüpfen und hautnah erleben, welchen Strapazen dieKumpel in dieser Zeit ausgesetzt waren.Tom Buhrow: "Den Menschen ein Stück Ruhrgebietsgeschichtenäherbringen.""Ich hatte das Gefühl, wirklich unter Tage gewesen zu sein", sagtWDR-Intendant Tom Buhrow. "Das Virtual-Reality-Projekt lässt denBergbau auch für nachfolgende Generationen weiterleben. Ich bin froh,dass wir mit dieser Technologie den Menschen ein StückRuhrgebietsgeschichte näherbringen können."Über ein Jahr hat das WDR-Team an dem 360°-Erlebnis gearbeitet undmehr als 15 Tage über und unter der Erde gedreht. Für den Einsatz vonelektronischen Kameras musste aus Sicherheitsgründen eineSondergenehmigung eingeholt werden. Das Ergebnis der aufwändigenDreharbeiten ist ein beeindruckendes zeitgeschichtliches Dokument.Das "Bergwerk 360° VR" bietet unterschiedliche immersive Erlebnisse,die mit Hilfe des Einsatzes von VR-Brille und Controller anunterschiedlichen Orten präsentiert werden können. Nach der Premiereauf Prosper-Haniel, wo die Bergleute als erste die Gelegenheit haben,das Projekt zu erleben, geht das "Bergwerk 360° VR" auf Tour - unteranderem zur Gamescom nach Köln, zur Internationalen Funkausstellungnach Berlin und zum NRW-Tag nach Essen. Geplant ist außerdem, dieBergwerks-Experience mit einem Truck an Schulen, Museen undöffentliche Plätze in NRW zu bringen.Auch als 360°-Rundumsicht im Netz erlebbarNatürlich kann das "Bergwerk 360° VR" auch im Netz erlebt werden.Unter glueckauf.wdr.de hat der Betrachter die Möglichkeit, dasBergwerk als 360°-Rundumsicht interaktiv zu erleben - und zwar auchohne VR-Brille.Realisation: Stefan Domke, David OhrndorfRedaktion: Thomas HalletLeitung: Stefan Mollhttps://glueckauf.wdr.deFotos unter ard-foto.deHinweis: Alle Pressevertreter erhalten einen Link mit umfassendemBildmaterial per Mailhttps://presselounge.wdr.dehttps://twitter.com/WDR_PressePressekontakt:Sven GantzkowWDR Presse und InformationTel.: 0221 220 4603E-Mail: sven.gantzkow@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell