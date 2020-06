Einladung zur virtuellen StudienprÃ¤sentation: Ã?sterreichische Tourismusbranche und Corona

Wien (ots) - Im Auftrag der neun Landestourismusorganisationen und der Ã?sterreich Werbung hat die Meinungsforscherin Sophie Karmasin eine Studie erstellt, die der Frage nachgeht, wie sich die österreichische Tourismusbranche optimal auf den Restart nach der Corona-Krise vorbereiten kann. Mit dem Ziel, Ã?sterreichs Tourismus - nachfrageseitig - aus den Blickwinkeln der Ã?sterreicherinnen und Ã?sterreicher zu beleuchten, wurden mehr als 1.200 Befragungen sowie Experteninterviews durchgeführt.Die Studie behandelt drei zentrale Themenstellungen: Welche neuen Tourismusbedürfnisse es durch Corona gibt und welche Auswirkungen auf das Urlaubsverhalten zu verzeichnen sind. Welche neuen, veränderten Wertefelder an Relevanz gewonnen haben und welche Anforderungen, Chancen und Potenziale sich dadurch für den Tourismus in Ã?sterreich ergeben.Die aktuellen Ergebnisse möchten wir Ihnen im Rahmen der Virtuellen Studienpräsentation und -diskussion via Live-Stream über https://events.streaming.at/20200610 bzw. über die Ã?W-Facebook-Seite https://www.facebook.com/oesterreichwerbung präsentieren.Ihre Gesprächspartner sind- Sophie Karmasin, Meinungsforscherin, Gründerin der Karmasin Research&Identity - Martha Schultz , Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Ã?sterreich - Petra Stolba, Geschäftsführerin der Ã?sterreich Werbung - Leo Bauernberger , Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus GmbH und & Sprecher der LandestourismusorganisationenZeit: Mittwoch, 10. Juni 2020 um 11.00 UhrOrt: virtuell via https://events.streaming.at/20200610 bzw. https://www.facebook.com/oesterreichwerbungPressekontakt:Claudia RieblerLeiterin UnternehmenskommunikationÃ?sterreich WerbungTel.: +43 1 58866-299 mailto:claudia.riebler@austria.infohttp://austriatourism.com/presseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/35994/4613369OTS: Ã?sterreich WerbungOriginal-Content von: Ã?sterreich Werbung, übermittelt durch news aktuell