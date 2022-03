Einladung zur virtuellen Pressekonferenz zum Jahresergebnis 2021

Wien (ots) -CEO Thomas G. Winkler und CFO Patric Thate präsentieren im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz das Jahresergebnis 2021 der UBM Development AG. Darüber hinaus gibt der Vorstand Einblick in die Positionierung des international tätigen Immobilienentwicklers im aktuellen Marktumfeld.Datum: Freitag, 8. April 2022Uhrzeit:10:00 UhrOrt:Virtueller PresseraumIhre Gesprächspartner:Thomas G. Winkler (CEO UBM Development AG)Patric Thate (CFO UBM Development AG)Gemeinsam mit der Austria Presse Agentur stellen wir Ihnen diese Pressekonferenz via Livestreaming zur Verfügung. Die Vorträge werden mit Präsentationsfolien unterstützt.Sie können die Präsentation sowie die Pressemitteilung zusätzlich ab 8.4., 7:30 Uhr über die Website unter diesem Link (https://www.ots.at/redirect/ubm) abrufen.Sie sind herzlich eingeladen, bei dieser virtuellen Pressekonferenz auch Ihre Fragen mittels Chat-Funktion einzubringen.Betreten Sie am Freitag, 8.4. kurz vor 10:00 Uhr über diesen Link den virtuellen Presseraum:https://events.streaming.at/ubm-20220408Pressekontakt:Christoph RainerHead of Investor Relations & ESGUBM Development AGMob.: +43 664 80 1873 200E-Mail: christoph.rainer@ubm-development.comOriginal-Content von: UBM Development AG, übermittelt durch news aktuell