Einladung zur virtuellen Pressekonferenz zum Geschäftsjahr 2020 der UBM Development AG

Wien (ots) - Immobilien für Europas Metropolen.Am 23.4.2021 veröffentlicht der börsennotierte Immobilienentwickler UBM Development das Ergebnis des Geschäftsjahres 2020 sowie seinen ersten ESG Bericht.Im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz erläutern CEO Thomas G. Winkler und CFO Patric Thate die Zahlen und Highlights des vergangenen Geschäftsjahres und erklären, wie die neue Konzernstrategie „green. smart. and more.“ bereits mit Leben erfüllt wurde.Die Hauptkapitel der Präsentation sind:- Dividende- Stärkste Bilanz aller Zeiten- green. smart. and more.- ESG- Pipeline- OutlookGemeinsam mit der Austria Presse Agentur stellen wir Ihnen dieses Presse-Briefing via Livestreaming zur Verfügung. Die Vorträge werden mit Präsentationsfolien unterstützt. Sie sind herzlich eingeladen, bei diesem virtuellen Presse-Briefing auch IhreFragen zum oben genannten Themenkreis einzubringen. Sie können dies mittels Chat-Funktion im Zuge der Veranstaltung tun.Betreten Sie am Freitag, 23.4.2021 kurz vor 9:30 über folgenden Link den virtuellen Pressroom:https://events.streaming.at/ubm-20210423Virtuelle Pressekonferenz zum Geschäftsjahr 2020 der UBM Development AGDatum: 23.04.2021, 09:30 - 10:30 UhrOrt: Virtueller Pressroom, ÖsterreichUrl:https://events.streaming.at/ubm-20210423Pressekontakt:UBM Development AGKarl AbentheuerHead of Corporate CommunicationsMobil: +43 664 136 34 23Mail: karl.abentheuer@ubm-development.comChristoph RainerHead of Investor RelationsMobil : +43 664 626 3969Mail : christoph.rainer@ubm-development.comOriginal-Content von: UBM Development AG, übermittelt durch news aktuell