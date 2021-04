Einladung zur digitalen Jahrespressekonferenz des Industrieverbands Agrar am 27. April

Frankfurt/Main (ots) - IVA lädt zu Jahrespressekonferenz 2021Umsatzzahlen, Marktentwicklung, Branchentrends und Regulierungsfragen zu Pflanzenschutz, Mineraldüngern und BiostimulanzienDas Wort Ausnahmejahr beschreibt nur unzureichend, wie sehr die Corona-Pandemie unser gesellschaftliches und wirtschaftliches Handeln im vergangenen Jahr bestimmt hatte. Ein besonderer Fokus lag dabei auch auf der Landwirtschaft - können sich die Menschen, die im März 2020 ausgeräumte Supermarktregale erlebt hatten, auf die Versorgung aus heimischer Landwirtschaft verlassen? Wir wissen inzwischen: Die Landwirtschaft hat geliefert. Ihren Anteil dazu leisteten auch Betriebsmittel wie Pflanzenschutz- und Düngemittel sowie Biostimulanzien.Im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 ist die Frage nach der Zukunft der deutschen Landwirtschaft und ihrer Aufgaben aktueller denn je. Wie werden wir die Versorgung sichern, wenn die heimische Produktion nach den Plänen der europäischen Farm to Fork-Strategie mit immer weniger chemischen Hilfsmitteln auskommen soll? Was bedeutet das für die Vielfalt der Anbauprodukte und die Versorgungssicherheit? Können neue Lösungen die alten gleichwertig ersetzen - und, wenn ja, wann?Über diese und weitere aktuelle Fragen informiert der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) im Rahmen seiner Jahrespressekonferenzam Dienstag, 27. April 2021, 11 Uhr,zu der der Verband aufgrund der Corona-Pandemie per Video-/Audiokonferenz einlädt.Gesprächspartner sind:Dr. Manfred Hudetz, Syngenta Agro GmbH, Präsident des IVAMarco Fleischmann, YARA GmbH & Co. KG, Vorsitzender Fachbereich Pflanzenernährung im IVAJörn-Fried Johannsen, BASF SE, Vorsitzender Fachbereich Biostimulanzien im IVAFrank Gemmer, Hauptgeschäftsführer des IVA>> Anmeldung zur Teilnahme per Video-/Audiokonferenz: https://www.iva.de/iva-laedt-zu-jahrespressekonferenz-am-27-april-2021Die angemeldeten Teilnehmer erhalten rechtzeitig den nötigen Einwahllink bzw. die Einwahldaten. Auch schicken wir zur Pressekonferenz die Unterlagen als digitale Pressemappe zu.Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der agrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der 55 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche steht für innovative Produkte für eine moderne und nachhaltige Landwirtschaft.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V., PressestelleMartin MayTel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692Fax +49 69 2556-1298E-Mail: may.iva@vci.dehttps://www.iva.dehttps://twitter.com/IVA_PresseOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V. (IVA), übermittelt durch news aktuell