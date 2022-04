Einladung zur digitalen Jahres-Pressekonferenz am 4. Mai um 10:30h

Hamburg (ots) -Auf der Pressekonferenz präsentiert die Geschäftsführung der LichtBlick SE die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2021, gibt einen Ausblick auf das laufende Jahr und bezieht Stellung zu den Entwicklungen auf dem Energiemarkt.LichtBlick Jahres-Pressekonferenz (via Zoom)am Mittwoch, den 4. Mai 2022 von 10:30h bis 11:15hMit- Constantin Eis, CEO- Tanja Schumann, CFO- Dr. Enno Wolf, COO- Ralph Kampwirth, Director Communication & Public Affairs (Moderation)Anmeldung:Bitte melden Sie sich unter presse@lichtblick.de für die virtuelle Pressekonferenz an. Wir senden Ihnen rechtzeitig die Zugangsdaten zum Zoom-Meeting zu. Während des Termins können Sie live per Wortmeldung oder Chat Fragen stellen.Pressekontakt:Ralph Kampwirth, Director Communication & Public AffairsTel. 040-6360-1208, ralph.kampwirth@lichtblick.deLichtBlick SE, Zirkusweg 6, 20359 HamburgOriginal-Content von: LichtBlick SE, übermittelt durch news aktuell