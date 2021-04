Einladung zur digitalen Jahres-Pressekonferenz am 19. April um 10:30h

Hamburg (ots) - LichtBlick blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurück. Auf der Pressekonferenz präsentiert die Geschäftsführung die Jahresbilanz, stellt Produkte & Innovationen vor und berichtet über die Transformation vom Ökostrom-Pionier zur führenden Marke für einen klimaneutralen Lebensstil. Zudem stellen wir unsere Klimaschutz-Forderungen für das Wahljahr vor.LichtBlick Jahres-Pressekonferenz (via Zoom)am Montag, den 19. April 2021 von 10:30h bis 11:15hMit- Constantin Eis, Geschäftsführender Direktor- Dr. Enno Wolf, Geschäftsführender Direktor- Ralph Kampwirth, Director Communication & Public Affairs (Moderation)Anmeldung:Bitte melden Sie sich unter presse@lichtblick.de für die virtuelle Pressekonferenz an. Wir senden Ihnen rechtzeitig die Zugangsdaten zum Zoom-Meeting zu. Während des Termins können Sie live per Wortmeldung oder Chat Fragen stellen.Pressekontakt:Ralph Kampwirth, Director Communication & Public AffairsTel. 040-6360-1208, ralph.kampwirth@lichtblick.deLichtBlick SE, Zirkusweg 6, 20359 HamburgOriginal-Content von: LichtBlick SE, übermittelt durch news aktuell