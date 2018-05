Einladung zur Pressekonferenz zum phoenix Redesign am 29. Mai 2018, 11 Uhr im Haus der Bundespressekonferenz

Bonn/Berlin (ots) - Einladung zur phoenix-Pressekonferenz inBerlinAb Montag, dem 4. Juni 2018, präsentiert sich phoenix in einemneuen Design. Der Relaunch umfasst alle Ausspielwege - linear undonline. Das neue Erscheinungsbild wird ergänzt durch eine inhaltlicheFokussierung auf die politische Ereignisberichterstattung mit einemoptimierten Sendeschema. phoenix soll als Plattform fürQualitätsjournalismus gestärkt werden. "Das ganze Bild" bleibt dasMarkenzeichen und der Claim des Senders - er ist heute in unserersich schnell ändernden und immer komplexer werdenden Welt wichtigerund aktueller denn je.Die phoenix-Programmgeschäftsführer, Michaela Kolster (ZDF) undHelge Fuhst (ARD/WDR), möchten Ihnen die Neuerungen bei phoenix ineiner Pressekonferenz persönlich vorstellen.Am Dienstag, 29. Mai 2018, 11 UhrBundespressekonferenzPressehaus/0103Schiffbauerdamm 4010117 BerlinBitte melden Sie sich per E-Mail unter folgender Adresse an:Cornelia.Knips@phoenix.de Ihre Fragen richten Sie bitte an CorneliaKnips, Telefon 0228 958 4192.Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Bitte bringen Sie einenPresseausweises oder eine Redaktionsbescheinigung zur Legitimationmit.Pressekontakt:phoenix-Kommunikation und MarketingTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198cornelia.knips@phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell