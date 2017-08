Einladung zur Pressekonferenz zum Tag der Zahngesundheit

Berlin (ots) - Gesund beginnt im Mund - Gemeinsam für starkeMilchzähneMan kann es nicht oft genug sagen: Die Basis für eine guteMundgesundheit wird im Baby- und Kindesalter gelegt. In diesem Sinnestellt der Aktionskreis Tag der Zahngesundheit zum Tag derZahngesundheit 2017 das Thema Milchzähne in den Mittelpunkt. Wirinformieren darüber, was Milchzähne stark macht, hinterfragen, wiegut die Zahngesundheit von Babys und Kindern in Deutschland ist undob die Weichen für eine wirksame Prävention richtig gestellt sind.Über diese Themen und zu Ihren Fragen wollen wir auf derAuftaktpressekonferenz sprechen.Übrigens: Uns interessiert auch, was die Jüngsten zu sagen haben.Zur Pressekonferenz haben wir daher eine Gruppe von Kinderneingeladen, die ihre Fragen stellen können.Wann: Freitag, 8. September 2017, 9:30 Uhr (mit Fototermin)Wo: Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40, 10117BerlinIhre Gesprächspartner:- Prof. Dr. Christian H. Splieth, Abt. für Präventive Zahnmedizin &Kinderzahnheilkunde der Universität Greifswald- Prof. Dr. Dietmar Oesterreich, Vizepräsident derBundeszahnärztekammer- Dr. Michael Kleinebrinker, Referatsleiter Zahnärzte beim GKVSpitzenverbandWir laden Sie herzlich ein und freuen uns über Ihre Anmeldung perE-Mail an presse@tagderzahngesundheit.deDer Tag der Zahngesundheit wird jährlich am 25. Septemberbegangen. Twitter:@tdz2509 #tdz2017Pressekontakt:Susanne TheisenTelefon: +49 177/652 73 74Bürozeiten: Mo-Fr, 8-14:30 UhrMail: presse@tagderzahngesundheit.detagderzahngesundheit.deFolgen Sie uns auf Twitter:@tdz2509#tdz2017Original-Content von: Bundeszahn?rztekammer, übermittelt durch news aktuell