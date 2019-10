Einladung zur Pressekonferenz zum Start der großen bundesweiten Initiative WIR MACHEN DEUTSCHLAND RAUCHFREI! am 30.10. um 11 Uhr im Soho House Berlin

Berlin (ots) - EINLADUNG ZUR PRESSEKONFERENZ zum Start der großenbundesweiten Initiative WIR MACHEN DEUTSCHLAND RAUCHFREI!Ihre Gesprächspartner sind u.a.:UNIV.-PROF. DR. BERNHARD-MICHAEL MAYERInstitut für Pharmazeutische Wissenschaften, Universität Graz;Unterstützer der Initiative "Wir machen Deutschland rauchfrei!"RENÉ & PATRICK LINDENGründer des deutschen E-Zigaretten-Produzenten LYNDEN; Mitinitiatorenund Unterstützer der Initiative "Wir machen Deutschland rauchfrei!"Mittwoch, 30. Oktober 2019, 11 UhrSoho House Berlin, Torstraße 1, D-10119 BerlinDurchschnittlich 120.000 Menschen sterben jedes Jahr inDeutschland an den Folgen des Tabakrauchens. Das sind 120.000Menschen zu viel. Rund 28% aller erwachsenen Deutschen rauchen. 60%der Raucher haben bereits versucht, von ihrer Sucht loszukommen - undsind dabei gescheitert.Eine neue bundesweite Initiative, gestartet von engagiertenPersönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Kunst, Kultur, Sport,Medizin und der Zivilgesellschaft, soll als unabhängige Plattformmöglichst viele Menschen motivieren und ihnen dabei helfen, vomRauchen wegzukommen. Ziel ist konkrete Möglichkeiten aufzuzeigen, wieman die Sucht besiegen kann. "Die Erfahrung zeigt: Warnen vor demRauchen allein hilft den Betroffenen nicht. Wir müssen sinnvolleAlternativen aufzeigen - und die gibt es", sagt Univ.-Prof. Dr.Bernhard-Michael Mayer von der Universität Graz, der die Initiativeunterstützt.Als erster europäischer E-Zigaretten-Hersteller fordert derdeutsche Produzent LYNDEN eine Selbstverpflichtung der Branche undpräsentiert die Charta "OUR COMMITMENT", die einen strengen globalenVerbraucherschutz, eine harte strafrechtliche Verfolgung illegalerHersteller, die zuletzt in den USA eine ganze Branche in Verrufgebracht haben, und die Ablehnung von Jugendlichen als Kundenfordert. "Wir sehen uns als einen Teil der Lösung", sagt LYNDEN-CEORené Linden.Aufgrund der Aktualität werden Univ.-Prof. Dr. Mayer sowie Renéund Patrick Linden auch zu allen Fragen zu E-Zigaretten Stellungnehmen.Wir laden Sie als Medienvertreter sehr herzlich zurPressekonferenz ein. U.A.w.g.: mr@ooom.comwww.deutschland-rauchfrei.orgPressekontakt:OOOM AGENCYKommunikation & Public RelationsMagdalena Renth (mr@ooom.com)Tel. +43 (0)1 522 34 23, www.ooom.agencyOriginal-Content von: ooom Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell