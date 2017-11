Köln (ots) --Presseeinladung-Sehr geehrte Damen und Herren, der Industrial-IoT-Markt wächstaktuell in Deutschland um rund 19 Prozent jährlich auf 16,8Milliarden Euro bis 2022. Deutschland zählt im internationalenVergleich zu den Vorzeigenationen, wenn es um Industrial-IoT-Lösungengeht. Ein guter Gradmesser für den Fortschritt von Industrial-IoT istdie Anzahl der eingesetzten Industrieroboter. Hier ist Deutschlandneben den asiatischen Industrienationen Südkorea und Japan führend.Dies sind nur einige der zentralen Erkenntnisse der Studie "Derdeutsche Industrial-IoT-Markt in Zahlen und Fakten" von eco - Verbandder Internetwirtschaft e. V. und Arthur D. Little. Industrial IoTwird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil für Unternehmenunterschiedlichster Geschäftsfelder. Dazu zählen Automobilindustrie,Maschinenbau, Elektro- und Elektronikindustrie, Metallindustrie,andere verarbeitende Gewerbe, Versorger (Strom, Gas, Wasser),Baugewerbe, sowie Land- und Forstwirtschaft.Die Teilnehmer der Pressekonferenz erfahren von den Autorenwährend der Erstveröffentlichung der Studie, wohin sich derIndustrial-IoT-Markt in den nächsten Jahren entwickelt und wasdeutsche Unternehmen jetzt tun müssen, um sich in diesemWachstumsfeld zu positionieren. Direkt im Anschluss haben dieTeilnehmer außerdem die Möglichkeit, an den IoT Future Trendsteilzunehmen und exklusive Informationen zum Thema KünstlicheIntelligenz zu erhalten.Seien Sie dabei, wenn die Autoren der Studie die wesentlichenErkenntnisse exklusiv in einer Pressekonferenz erörtern:Wann? Donnerstag den 23. November 2017 von 11.30 bis 12.30 UhrWo? Filmforum NRW im Museum Ludwig, Bischofsgartenstraße 1, 50667KölnErhalten Sie einen umfassenden Überblick über- das Wachstum und das Umsatzniveau des Industrial-IoT-Marktesinsgesamt und seiner sieben Teil-Segmente Automobilindustrie,Maschinenbau, Elektro- und Elektronikindustrie, Metallindustrie,andere verarbeitende Gewerbe, Versorger (Strom, Gas, Wasser),Baugewerbe, Land- und Forstwirtschaft,- die Treiber dieses starken Wachstums,- wieso Deutschland eine der führenden Nationen im BereichIndustrial IoT ist,- welche Chancen Industrial IoT zum Beispiel für den Arbeitsmarktoder kleine und mittelständische Unternehmen bietet,- die ausführliche Analyse und Darstellung derIndustrial-IoT-Wertschöpfungskette,- Industrial IoT-Trends deutscher Unternehmen,- die Erfolgsfaktoren und Marktchancen für deutsche Unternehmen,- Best Cases.Als Sprecher erwarten Sie vor Ort:- Lars Riegel, Principal TIME, Arthur D. Little CE- Markus Schaffrin, Geschäftsbereichsleiter Mitgliederservices imeco - Verband der Internetwirtschaft e. V.Im Anschluss an die Pressekonferenz stehen Ihnen die Autoren derStudie bei Getränken und Snacks gerne für Einzelgespräche, Interviewsund weitere Fragen zur Verfügung.Wir würden uns freuen, Sie am Donnerstag den 23. November 2017 von11.30 bis 12.30 Uhr im Filmforum NRW im Museum Ludwig begrüßen zudürfen. Außerdem sind Sie herzlich eingeladen, ab 13.00 Uhr am selbenOrt die IoT Future Trends zu besuchen. Hier erfahren Sie alles zumThema Machine Learning und Künstliche Intelligenz.Pressekontakt:René Bernardeco - Verband der Internetwirtschaft e. V.Lichtstraße 43h50825 KölnFon: +49(0)221 - 70 00 48 - 131Fax: +49(0)221 - 70 00 48 - 111Mobil: +49(0)151 - 424 956 05E-Mail: rene.bernard@eco.deWeb: http://www.eco.deOriginal-Content von: eco - Verband der Internetwirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell