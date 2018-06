Einladung zur Pressekonferenz: Welthungerhilfe stellt Jahresbericht 2017 vor: Positive Spendenentwicklung und steigende Hungerzahlen

Bonn/Berlin (ots) - Die Welthungerhilfe verzeichnet seit mehrerenJahren eine positive wirtschaftliche Entwicklung. Und auch bei derlangfristigen Hungerbekämpfung gibt es Fortschritte. Litt beiGründung der Welthungerhilfe vor über 55 Jahren noch jeder vierteMensch weltweit unter Hunger, ist es heute noch jeder Neunte. Dassdie Zahl der Hungernden erstmals wieder leicht ansteigt, ist vorallem bewaffneten Konflikten und dem Klimawandel geschuldet. Mehr alsdie Hälfte der 815 Millionen Hungernden weltweit leben in einem vonKonflikten betroffenen Land.Warum darf Entwicklungshilfe nicht nur zur Fluchtabwehrmissbraucht werden? Was muss passieren, damit der Hunger bis 2030besiegt werden kann? Und welche langfristigen Erfolge gibt es in derEntwicklungszusammenarbeit?Bärbel Dieckmann, Präsidentin der Welthungerhilfe, und Dr. TillWahnbaeck, Vorstandsvorsitzender, ziehen eine Bilanz des letztenJahres und geben einen Überblick über das Spendenergebnis undSpendenverhalten im vergangenen Jahr.19. Juni 2018 10.30 UhrPresse- und Besucherzentrum der BundesregierungReichstagufer 14, 10117 Berlin, Raum 4Teilnehmer: Bärbel Dieckmann, Präsidentin WelthungerhilfeDr. Till Wahnbaeck, Vorstandsvorsitzender WelthungerhilfeWir bitten um verbindliche Anmeldung unterpresse@welthungerhilfe.deWeitere Informationen unter www.welthungerhilfe.deDie Welthungerhilfe ist eine der größten privatenHilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionellunabhängig. Sie kämpft für "Zero Hunger bis 2030". Seit ihrerGründung wurden mehr als 8.900 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit3,53 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach demGrundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellenKatastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigenProjekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen undinternationalen Partnerorganisationen.Deutsche Welthungerhilfe e. V.IBAN: DE15 3705 0198 0000 0011 15BIC: COLSDE33Ansprechpartnerin:Simone PottPressesprecherinTelefon 0228 / 22 88 - 132Mobil 0172 - 2525962Simone.pott@welthungerhilfe.deAssistenz: Catherine BrionesTelefon 0228 / 22 88 - 454presse@welthungerhilfe.dewww.welthungerhilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Welthungerhilfe e.V., übermittelt durch news aktuell