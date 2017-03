Einladung zur Pressekonferenz: Todesfälle durch Ertrinken in Deutschland 2016

Bad Nenndorf (ots) - Hiermit laden wir Sie ein zur Pressekonferenzder DLRG. Wir möchten Sie über die Todesfälle durch Ertrinken imvergangenen Jahr in der Bundesrepublik Deutschland und über dieVerteilung nach Bundesländern informieren. Die DLRG nimmt dieseAuswertung und Analyse vor, um aktuell über die Sicherheit in und anbundesdeutschen Gewässern zu berichten.Das Hauptstatement hält der Vizepräsident der DLRG, Achim Haag.Die Pressekonferenz findet statt am Donnerstag, 16. März 2017, um11 Uhr im Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz (Raum 1),Schiffbauerdamm 40/ Ecke Reinhardtstr. 50, 10117 Berlin.Wir freuen uns, Sie am 16. März zu begrüßen und bitten Sie, unsper E-Mail an kommunikation@bgst.dlrg.de zu informieren, wenn Sie ander Pressekonferenz teilnehmen werden.Pressekontakt:Achim WiesePressesprecher der DLRGE-Mail: Kommunikation@bgst.dlrg.deTelefon: 05723 955-440Mobil: 0170/909 61 07Original-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuell