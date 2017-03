Bad Nenndorf (ots) - An die Redaktionen der Tages- und Fachpresse,von Hörfunk, Fernsehen, Nachrichten- und BildagenturenHiermit laden wir Sie herzlich ein zur Pressekonferenz der DLRG.Wir möchten Sie über die Todesfälle durch Ertrinken im vergangenenJahr in der Bundesrepublik Deutschland und über die Verteilung nachBundesländern informieren. Die DLRG nimmt diese Auswertung undAnalyse vor, um aktuell über die Sicherheit in und an bundesdeutschenGewässern zu berichten.Radio-und fernsehtaugliche O-Töne werden wir im Anschluss derPressekonferenz zur Verfügung stellen.Das Hauptstatement hält der Vizepräsident der DLRG, Achim Haag.Die Pressekonferenz findet statt amDonnerstag, dem 16. März 2017, um 11 Uhr,im Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz (Raum 1),Schiffbauerdamm 40/ Ecke Reinhardtstr. 50 10117 Berlin.Im Anschluss an die Pressekonferenz haben wir für Sie einen Imbissvorbereitet. Wir freuen uns, Sie am 16. März zu begrüßen und bittenSie, uns bis zum 14. März per E-Mail an Kommunikation@bgst.dlrg.demitzuteilen, ob Sie an der Pressekonferenz teilnehmen werden.Pressekontakt:Achim WiesePressesprecher der DLRGTelefon: 05723 955-440E-Mail: Kommunikation@bgst.dlrg.deOriginal-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuell