Wiesbaden (ots) - Das Statistische Bundesamt (Destatis) lädt einzur Pressekonferenz "Statistisches Jahrbuch 2018 - Aktiv im Alter" amDonnerstag, den 18. Oktober 2018, im Haus der Bundespressekonferenz,Tagungszentrum Raum III + IV, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin.Beginn der Pressekonferenz ist um 10.00 Uhr.Mitwirkende: Dr. Georg Thiel (Präsident des StatistischenBundesamtes), Bettina Sommer (Referatsleiterin für demografischeAnalysen), Juliane Gude (Redaktionsleitung des StatistischenJahrbuchs) und Sabine Sattelberger (Pressesprecherin).Ältere Menschen spielen in Deutschland eine immer bedeutendereRolle. Der Anteil der Personen ab 65 Jahren an der Gesamtbevölkerunghat sich in den letzten Jahrzehnten stark erhöht. Dies liegt auch ander weiter steigenden Lebenserwartung. Die gewonnenen Lebensjahrewollen Seniorinnen und Senioren - wenn es die Gesundheit zulässt -aktiv gestalten. Das Statistische Bundesamt (Destatis) gibt anhandder Daten des Statistischen Jahrbuchs einen Einblick in das Lebenälterer Menschen. Dabei wird insbesondere die gesellschaftlicheTeilhabe der Generation 65 plus betrachtet. Es werden unter anderemfolgende Fragen beantwortet:- Wie viele Menschen ab 65 Jahren gibt es in Deutschland? Und wiewird sich ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung in Zukunft verändern?In welchen Bundesländern ist die Alterung der Gesellschaft bereitsbesonders auffällig?- Wie viele ältere Menschen beteiligen sich noch am Erwerbsleben oderbilden sich weiter?- Wie gefährdet ist die Generation 65 plus im Straßenverkehr?- Wie nutzen Seniorinnen und Senioren das Internet?Im Falle einer geplanten Teilnahme wird eine kurze Mitteilung anpresse@destatis.de empfohlen.