Wiesbaden (ots) -Einladung zur Pressekonferenz"Städte-Boom und Baustau: Entwicklungen auf dem deutschenWohnungsmarkt 2008 - 2018"am Mittwoch, den 4. Dezember 2019im Haus der Bundespressekonferenz, Tagungszentrum Raum III + IVSchiffbauerdamm 40, 10117 BerlinBeginn: 10:00 UhrMitwirkende:- Dr. Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamtes- Jörg Fidorra, Vorstand des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg- Ricarda Nauenburg, Referatsleiterin "Mikrozensus, Sozialbericht" imAmt für Statistik Berlin-Brandenburg- Ingo Wagner, Referent im Referat "Baugewerbe, Bautätigkeit" imStatistischen Bundesamt- Florian Burg, Pressesprecher des Statistischen BundesamtesNach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 begann der bis heuteanhaltende Aufschwung des Immobilienmarktes in Deutschland. NiedrigeSparzinsen, günstige Wohnungsbaukredite in Kombination mit einerguten Wirtschaftslage und steigenden Einkommen haben dazu geführt,dass die Menschen Wohnimmobilien als Anlageform neu entdeckt haben.Häuserpreise und Mieten - insbesondere in den Metropolen und Städten- haben seither stark angezogen. In der Pressekonferenz zeigt dasStatistische Bundesamt gemeinsam mit dem Amt für StatistikBerlin-Brandenburg, wie sich nach der Finanzkrise die Bedingungen desWohnens in Deutschland durch die genannten Faktoren verändert haben.Die Ergebnisse geben Antworten auf folgende Fragen:- Welche Unterschiede zeigen sich im Bauen und Wohnen in Städten undauf dem Land?- Wie haben sich die Immobilien- und Baupreise in Deutschlandentwickelt?- Welche Rolle spielt die Bevölkerungsentwicklung für denWohnungsmarkt, insbesondere in den Städten?- Welche Besonderheiten prägen das Bauen und Wohnen in der MetropoleBerlin?Die Pressekonferenz wird auf www.destatis.de auch live im Internetübertragen. Der Livestream auf der Übersichtsseite zurPressekonferenz wird ca. fünf Minuten vor Veranstaltungsbeginnfreigeschaltet. Unterhalb des Videofensters besteht die Möglichkeit,Fragen an das Podium zu richten, die in begrenztem Umfang am Ende derPressekonferenz beantwortet werden.Im Falle einer geplanten persönlichen Teilnahme wird um Anmeldung bis29.11.2019 an presse@destatis.de gebeten.