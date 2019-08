Einladung zur Pressekonferenz SKI-OPENING SCHLADMING 2019

Graz (ots) - Am 6. Dezember 2019 ist es wieder soweit - Schladming startet mitdem legendären Ski-Opening und einer brandneuen Hauptseilbahn in dieWintersaison 2019/20.Am 6. Dezember 2019 ist es wieder soweit - Schladming startet mit dem legendärenSki-Opening und einer brandneuen Hauptseilbahn in die Wintersaison 2019/20. Eshaben sich internationale Top-Acts angekündigt!Bei der Pressekonferenz werden ein noch nie dagewesenes Bühnendesign und einWeltrekord präsentiert. All das und vieles mehr erfahren Sie bei derPressekonferenz, zu der wir Sie recht herzlich einladen!Datum: 20. August 2019Ort: Rathauspark in SchladmingBeginn: 10 UhrProgrammpunkte:- Enthüllung des spektakulären Bühnendesigns und WeltrekordWie in den vergangenen Jahren schon, stellt auch in diesem Jahr die Bühne einabsolutes Highlight dar: größer und fulminanter als je zuvor, lassen Sie sichüberraschen!- Das Line-UpDie Fans dürfen sich auf ein hochkarätiges Line-Up freuen. InternationaleTOP-Headliner sorgen im Planai-Stadion für einen unvergesslichen Start in dieWintersaison 2019/20.- NachhaltigkeitDas Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit wird beim diesjährigen Ski-Openinggroß geschrieben. Lassen Sie sich diese Pressekonferenz mit sehr vielenÜberraschungen nicht entgehen!Teilnehmer Pressekonferenz:Leutgeb Entertainment Group - Klaus LeutgebPlanai-Hochwurzen-Bahnen Schladming - Dir. Georg BliemStadtgemeinde Schladming - Bürgermeisterin Elisabeth KrammelWir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten aus organisatorischen Gründen umAnmeldung bis spätestens 16.08.2019 unter carina.prugger@planai.atPressekontakte:Carina Prugger: Tel: +43 664 8193890, E-Mail: carina.prugger@planai.atPlanai-Hochwurzen-Bahnen GmbHMario Krainz: Tel. +43 676 9600422, E-Mail: presse@schwarzlsee.atLeutgeb Entertainment Group GmbHKontakt:Leutgeb Entertainment Group GmbHJanine Schwarz | Marketing+43 (0)3135 53577 3629marketing@schwarzlsee.atOriginal-Content von: Leutgeb Entertainment Group GmbH, übermittelt durch news aktuell