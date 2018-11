Berlin (ots) - Mehr Qualität in der Krankenhaus-Versorgung - daswar das große Versprechen des Krankenhausstrukturgesetzes von 2016.Doch bei Mindestmengen und Qualitätsindikatoren für dieKrankenhausplanung ist kaum ein Fortschritt zu erkennen. Was ist ausder Qualitätsagenda des KHSG geworden? Aus Anlass derVeröffentlichung des "Qualitätsmonitors 2019" ziehen wir eineZwischenbilanz.Die Analysen des Qualitätsmonitors zeigen, dass durch mangelndeSpezialisierung und Zentralisierung immer noch Menschenlebenunnötigerweise gefährdet werden - zum Beispiel in der Versorgung vonfrühgeborenen Babys oder bei der Implantation von Herzklappen. Dabeiliegen die Fakten auf dem Tisch. Wo Politik, Selbstverwaltung undBundesländer ansetzen sollten, um die Patientensicherheit zuverbessern, erfahren Sie auf derPressekonferenz "Qualitätsmonitor 2019"am Donnerstag, 6. Dezember 2018, um 10 Uhrim Tagungszentrum der Bundespressekonferenz,Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin.Ihre Gesprächspartner sind:Martin LitschVorstandsvorsitzender des AOK-BundesverbandesJürgen KlauberGeschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) undMitherausgeber des Qualitätsmonitors 2019Prof. Rainer RossiChefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des KlinikumsNeukölln und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft fürPerinatale Medizin (DGPM)Sie können sich für die Veranstaltung online anmelden:https://aok-bv.de/presse/termine/index_21392.htmlPressekontakt:Peter WillenborgTelefon: 030 / 34646-2467Mobil: 0173 / 8607866E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell