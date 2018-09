Einladung zur Pressekonferenz - Präsentation der neuen Zoll-Dienstkleidung

Frankfurt am Main (ots) -Dienstag, 25. September 2018 um 10:30 Uhr am Flughafen Frankfurtam Main -Terminal 1-Treffpunkt für Journalistinnen und Journalisten: Meeting Point desTerminals/ Ankunftsebene BSehr geehrte Damen und Herren,die Zöllnerinnen und Zöllner erhalten ein neues, modernes Outfit.Mit dem Hauptzollamt Frankfurt am Main ist nun eine der erstenDienststellen komplett mit der neuen Dienstkleidung ausgestattet.Kolleginnen und Kollegen werden Ihnen die neuenDienstkleidungskombinationen am Frankfurter Flughafen vorstellen.Sie erhalten Informationen zur neuen blauen Dienstkleidung undhaben die Gelegenheit für Film- und Fotoaufnahmen. Außerdem zeigenwir zwei Spürhundeteams bei der Sucharbeit nach Drogen.Für Fragen steht Ihnen die Stabsstelle Kommunikation desHauptzollamtes Frankfurt am Main gerne zur Verfügung, und nimmt IhreAnmeldung telefonisch (069-690 73396) oder per Email unterpresse.hza-ffm@zoll.bund.de gerne entgegen.Ich freue mich, Sie am 25. September 2018 um 10:30 Uhr begrüßenzu dürfen.Mit freundlichen GrüßenDietmar ZwengelLeiter Kommunikation der GeneralzolldirektionPressekontakt:Hauptzollamt Frankfurt am MainStabsstelle KommunikationChristine StraßTelefon: 069 / 690 73396E-Mail: presse.hza-ffm@zoll.bund.dewww.zoll.deOriginal-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell