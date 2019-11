Einladung zur Pressekonferenz: Neues Rechtsgutachten: Weitere Anlage für den Import von Flüssigerdgas (LNG) in Wilhelmshaven nicht genehmigungsfähig

Weitere Suchergebnisse zu "Erdgas NYMEX Rolling":

Berlin (ots) - Die Energiewende in Deutschland steht auf der Kippe: WährendBundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Ausbau der Windkraft sägt, treibt ergleichzeitig die Planung von LNG-Terminals zum Import von fossilem Flüssigerdgasvoran. Eine bei Wilhelmshaven von Uniper geplante Anlage würde nicht nur überJahrzehnte hinweg klimaschädliche Energien fördern, sondern wäre laut einesneuen Rechtsgutachtens der Deutschen Umwelthilfe (DUH) auch nichtgenehmigungsfähig.Geplant ist der Import von Fracking-Gas aus den USA, aber auch fossiles Gas ausKatar steht auf der Wunschliste. Vom 30. November bis 3. Dezember befindet sichStephan Weil, Ministerpräsident das Landes Niedersachsen, dafür auf Werbetour inKatar. Das Ziel: Investoren für das klimafeindliche LNG-Terminal Wilhelmshavengewinnen.Bis zu drei dieser Störfallbetriebe sollen an der Nordseeküste gebaut werden.Für das LNG-Terminal in Brunsbüttel erwirkte die DUH im Sommer 2019 aufgrundgrober Mängel im Vorfeld eines etwaigen Planungsverfahrens bereits umfangreicheNachprüfungen. Auch die Anlage in Wilhelmshaven dürfte laut DUH nicht gebautwerden, wenn es die Bundesregierung mit den Klimazielen und dem Störfallrechternst meint.Weshalb die DUH einen Planungsstopp für das LNG-Terminal fordert, möchten wirIhnen auf einer Pressekonferenz erläutern. Außerdem stellen wir vor, wie eineStrategie für erneuerbares Gas in Deutschland stattdessen aussehen sollte.Datum:Dienstag, 3. Dezember 2019, 10:30 UhrOrt:DUH-Bundesgeschäftsstelle, Hackescher Markt 4, 10178 Berlin,DachgeschossTeilnehmende:- Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer DUH- Dr. Cornelia Ziehm, RechtsanwältinPressekontakt:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfeWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22521/4446854OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell