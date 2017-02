Einladung zur Pressekonferenz: NATURSTROM AG und DUH stellen Studie zum Weiterbetrieb alter Windparks nach 2020 vor / Laufen lassen oder stilllegen? Die Antwort beeinflusst die Energiewende

Berlin (ots) - Wird der 31. Dezember 2020 zum Kipppunkt für dieEnergiewende? Zum Jahreswechsel 2020/21 fallen die erstenÖkostrom-Anlagen aus dem EEG-System heraus. Die Betreiber tausenderWindenergieanlagen, die in den 1990er Jahren und im Jahr 2000 inBetrieb genommen wurden, stehen dann vor der Frage: Weiterbetrieboder Stilllegung? Wie die Antwort nach aktuellem Stand ausfallenkönnte, zeigt eine von der NATURSTROM AG beauftragte Studie derDeutsche WindGuard GmbH, die NATURSTROM, DUH und WindGuard gemeinsamvorstellen. Es steht zu befürchten, dass die Stilllegung vieler alterAnlagen die Energiewende unnötig verlangsamt.Wir informieren Sie über die Ergebnisse der Studie und ziehenSchlussfolgerungen hinsichtlich der Auswirkungen auf die Energiewendeund die Energiepolitik der Bundesregierung.Pressekonferenz am Mittwoch, 1. März 2017 um 11.30 Uhr Ort:NATURSTROM-Hauptstadtrepräsentanz, Kronenstraße 1, 10117 Berlin ÖPNV:U-Bhf. StadtmitteAls Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:- Oliver Hummel, Vorstand, NATURSTROM AG- Dr. Peter Ahmels, Leiter Energie und Klimaschutz, DeutscheUmwelthilfe e.V. (DUH)- Anna-Kathrin Wallasch, Abteilungsleiterin Markets & Politics,Deutsche WindGuard GmbHÜber Ihre Teilnahme würden wir uns freuen. Bitte bestätigen Sieuns Ihr Kommen per E-Mail an presse@naturstrom.de. Bei Rückfragen,für die Vereinbarung von Interviews vorab oder für die Anforderungvon Pressematerialien wenden Sie sich bitte direkt an:Pressekontakt:Dr. Tim LoppeNATURSTROM AGPressesprecherTelefon 0211 / 77 900 363loppe@naturstrom.dewww.naturstrom.deOriginal-Content von: Naturstrom, übermittelt durch news aktuell