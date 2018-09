Erfurt (ots) - Erfurt, 21. September 2018 - Musikalische Abenteuerzwischen Klassik und Hiphop mit Maestro Daniel Barenboim und SamyDeluxe, das verspricht die vom Hessischen Rundfunk (hr) koproduzierteAnimationsserie "Max & Maestro". Ausgestrahlt werden die 52 Folgen à12 Minuten ab dem 8. Oktober montags bis freitags um 17:35 Uhr beiKiKA.Zum Inhalt: Der elfjährige Max träumt davon, Musiker zu werden undspielt in einer Hiphop-Band Keyboard. Eines Tages landet sein Fußballzufällig auf dem Anwesen einer Villa, in der ein exzentrischerMusiker leben soll. Aus dem Inneren dringt klassische Musik.Neugierig verschafft sich Max Zutritt, setzt sich an einen großenFlügel und stellt erstaunt fest, dass er das eben gehörte Stückproblemlos nachspielen kann. Schnell entdeckt der dort lebendeMaestro Barenboim das Talent des Jungen und bietet ihm Übungsstundenan. Aber das bringt Max in Schwierigkeiten. Was werden sein Vater undseine Freunde sagen, die Hiphop lieben und Klassik völlig uncoolfinden? Max ist fasziniert von den klassischen Melodien, und soentscheidet er sich zunächst, heimlich seiner neuen Leidenschaftnachzugehen.Wir möchten Ihnen einen Einblick in das Projekt geben und ladenSie ein zu einer Pressekonferenzam Donnerstag, 27. September, 13:30 Uhrin der Barenboim-Said-Akademie / Mozartauditorium FranzösischeStraße 33 10117 BerlinAls Gesprächspartner stehen Ihnen Maestro Daniel Barenboim, RapperSamy Deluxe, deutsche Stimme von Max' Vater und Interpret desTitelsongs, hr-Fernsehdirektorin Gabriele Holzner, PatriciaVasapollo, Leitung Kinder- und Familienprogramm hr, sowie die beidenKoproduzenten Giorgio Welter (Monello Productions) und Piero Maranghi(MP1) zur Verfügung. Es moderiert Malte Arkona.Wir freuen uns, Sie bei der Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.Bitte melden Sie sich im Vorfeld per Mail (presse@hr.de) an. Füreinen kleinen Imbiss ist gesorgt.Mit freundlichen Grüßen,Ihre KiKA-UnternehmenskommunikationPressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deHessischer RundfunkAnstalt des öffentlichen Rechtshr-PressestelleBertramstraße 860320 Frankfurtpresse@hr.dewww.hr.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell