Einladung zur Pressekonferenz: Kindersoldaten - Deutsche Verantwortung

Duisburg/Osnabrück (ots) -Was? PressekonferenzWann? 27. November 2019, 10-11 UhrWo? Tagungszentrum im Haus der BundespressekonferenzSchiffbauerdamm 40, 10117 Berlin, Raum 4Wer? Ralf Willinger, Kinderrechtsexperte terre des hommesFrank Mischo, Kinderrechtsexperte KindernothilfeDas Deutsche Bündnis Kindersoldaten veröffentlicht den SchattenberichtKindersoldaten 2019. Er wird dem Ausschuss für die Rechte des Kindes derVereinten Nationen übermittelt, in Ergänzung des Staatenberichts derBundesregierung. Mit der Kindernothilfe, terre des hommes und World Vision gebendrei große Kinderrechtsorganisationen des Deutschen Bündnisses Kindersoldatenden von Prof. Dr. Michael Krennerich, Völkerrechtler der UniversitätErlangen-Nürnberg, erstellten Schattenbericht Kindersoldaten heraus.Er bilanziert die deutsche Umsetzung des sogenannten "Kindersoldaten-Protokolls"der UN-Kinderrechtskonvention und zeigt Defizite auf- anhand der Verantwortung für deutsche Rüstungsexporte inKrisengebiete- der unzureichenden Unterstützung ehemaliger Kindersoldatinnenund -soldaten- der Praxis der Rekrutierung von Minderjährigen in die Bundeswehr- der Friedensbildung an Schulen.Kontakt:- terre des hommes, Tel.: 05 41 / 71 01-126, presse@tdh.de- Kindernothilfe, Tel.: 02 03 / 77 89-129,frank.mischo@kindernothilfe.deMitglieder des Deutschen Bündnis Kindersoldaten:Aktion Weißes Friedensband, Deutsche Friedensgesellschaft DFG-VK,Kindernothilfe, Dt. NK des Lutherischen Weltbundes, missio, Netzwerk AfrikaDeutschland, Pax Christi, Quäker-Hilfe Stiftung, terre des hommes, UNICEFDeutschland, World VisionViele Mitgliedsorganisationen des Deutschen Bündnis Kindersoldaten unterstützenHilfsprojekte für Kindersoldatinnen und -soldaten in Asien, Afrika undLateinamerika.