Einladung zur Pressekonferenz: Handchirurgie und Handtherapie - gemeinsam auf dem Weg in die Zukunft

Berlin (ots) - Vom 17. bis 21. Juni 2019 findet in Berlin derWeltkongress von Handchirurgie und Handtherapie statt. Der IFSSH /IFSHT Congress 2019 vereint die Jahrestreffen der internationalen,europäischen und deutschen Gesellschaften für Handchirurgie undHandtherapie zu einem internationalen Groß-Event mit erwarteten 3.500Teilnehmern. Unter dem Motto "Building Bridges - Together Hand inHand" werden Experten aus aller Welt neueste Entwicklungen derFachgebiete diskutieren.Wir laden Sie ein zur Pressekonferenz "Handchirurgie undHandtherapie: Gemeinsam auf dem Weg in die Zukunft", Montag, 17. Juni2019, 11.00 - 12.30 Uhr, CityCube Berlin, Raum R3, Messe Berlin,Messedamm 22, 14055 Berlin.Die Kongresspräsidenten stellen aktuelle Entwicklungen derHandchirurgie und Handtherapie vor:"Wie Digitalisierung, wachsender Frauenanteil und Hightech dasBerufsbild des Handchirurgen verändern", Prof. Max Haerle, Chefarztder Klinik für Hand- und Plastische Chirurgie an der OrthopädischenKlinik Markgröningen"Was Handtherapie leistet und wie das neue Therapieberufegesetzdie Handtherapie aufwertet", Natascha Weihs, Leiterin derHandtherapie am RHÖN Klinikum Bad Neustadt/Saale und 1. Vorsitzendeder Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Handtherapie e.V. (DAHTH)"Warum der Titel "Facharzt für Handchirurgie" in Deutschlandlängst überfällig ist", Prof. Jörg van Schoonhoven, Chefarzt derKlinik für Handchirurgie am RHÖN Klinikum Bad Neustadt/Saale undGeneralsekretär der Deutschen Gesellschaft für Handchirurgie e.V.(DGH)"Prothetik, Robotik, Innovationen: Was wir heute tun und was wirmorgen können", Univ.-Prof. Andreas Eisenschenk, LeiterUniversitätsmedizin Greifswald, Chefarzt der Abteilung für Hand-,Replantations- und Mikrochirurgie am Unfallkrankenhaus Berlin,Präsident der DGHIm Anschluss können Sie sich mit einer 3D-Brille von derinnovativen 3D-Operationstechnologie live persönlich überzeugen.Heiko Lange, Leiter Orthopädietechnik/Healthcare, KARL STORZ SE & Co.KG, stellt Ihnen diese vor.