Einladung zur Pressekonferenz / Flucht, Vertreibung und Hunger: Welthungerhilfe stellt Welthunger-Index 2018 in Berlin vor

Bonn/Berlin (ots) - Die Welthungerhilfe stellt am 11. Oktober 2018den aktuellen Welthunger-Index in Berlin vor. Der gemeinsam mit ihremAlliance2015-Partner Concern Worldwide herausgegebene Berichtermittelt die weltweite Hungersituation. Er dient als wichtigeMessgröße und zeigt auf, wo Fortschritte zu verzeichnen sind und inwelchen Ländern der größte Handlungsbedarf besteht. Der internationalherausgegebene Bericht beschäftigt sich in diesem Jahr insbesonderemit dem Zusammenhang von Flucht, Vertreibung und Hunger.Bei der Bekämpfung des Hungers wurden in den letzten Jahren großeFortschritte erzielt. Doch diese Erfolge drohen in manchen Regionenwieder verloren zu gehen, wie die Ergebnisse im Welthunger-Index 2018zeigen. Extreme Armut und Perspektivlosigkeit, bewaffnete Konflikte,schlechte Regierungsführung und die Folgen des Klimawandelsverschlimmern nicht nur die Hungersituation, sondern treiben immermehr Menschen in die Flucht. 2017 waren es weltweit fast 70 MillionenMenschen, so viele wie nie zuvor.11. Oktober 2018, 10.00 UhrPresse- und Besucherzentrumim Presse- und Informationsamt der BundesregierungEingang Reichstagufer 14, 10117 Berlin, Raum 4Teilnehmer:Bärbel Dieckmann, Präsidentin der Welthungerhilfe Dr. Klaus vonGrebmer, Senior Advisor, Welthunger-IndexWir würden uns freuen, wenn Sie sich diesen Termin notierenkönnten, und bitten um Anmeldung unter presse@welthungerhilfe.de.Weitere Informationen unter http://www.welthungerhilfe.deDie Welthungerhilfe ist eine der größten privatenHilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionellunabhängig. Sie kämpft für "Zero Hunger bis 2030". Seit ihrerGründung wurden mehr als 8.900 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit3,53 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach demGrundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellenKatastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigenProjekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen undinternationalen Partnerorganisationen.