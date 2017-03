Einladung zur Pressekonferenz der Bundesärztekammer am Donnerstag, 23. März 2017, in Berlin / Behandlungsfehler-Statistik der Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen

Berlin (ots) - Für Ärztinnen und Ärzte stehen Gesundheit undSicherheit ihrer Patienten immer an erster Stelle. Kommt es dennochzu Fehlern oder unerwünschten Behandlungsergebnissen, ist es wichtig,dass die betroffenen Patienten in dieser schwierigen SituationInformationen und Unterstützung erhalten. Hierfür bieten dieGutachterkommissionen und Schlichtungsstellen der ÄrztekammernMöglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung.Wir möchten Ihnen die aktuelle Behandlungsfehlerstatistik derGutachterkommissionen und Schlichtungsstellen für das Statistikjahr2016 vorstellen. Darüber hinaus möchten wir uns mit der Fragebeschäftigen, wie Ärztinnen und Ärzte aus Fehlern lernen und wie siedie von den Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen erhobenenDaten für die Fehlerprophylaxe und die Qualitätssicherung nutzen.Sie sind herzlich eingeladen zur Pressekonferenz am Donnerstag,23.03.2017, um 10.00 Uhr im Haus der Bundespressekonferenz, Raum 1/2,Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin-Mitte.Ihre Gesprächspartner sind:- Dr. Andreas Crusius, Präsident der ÄrztekammerMecklenburg-Vorpommern und Vorsitzender der Ständigen Konferenzder Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen- Frau Kerstin Kols, Ass. jur., Geschäftsführerin derSchlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen der norddeutschenÄrztekammern- Prof. Dr. Walter Schaffartzik, Ärztlicher Leiter desUnfallkrankenhauses Berlin und Ärztlicher Vorsitzender derSchlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen der norddeutschenÄrztekammernBitte teilen Sie uns per E-Mail (presse@baek.de) mit, ob Ihneneine Teilnahme an unserer Pressekonferenz möglich ist.Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundes?rztekammer, übermittelt durch news aktuell