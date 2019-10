Graz (ots) - ANDREAS GABALIER persönlich, die Leutgeb Entertainment Group, dieLandeshauptstadt München, die Messe München, Management STALL RECORDS & ADLMANNPROMOTION laden ein zur PressekonferenzDer Ausnahmekünstler ANDREAS GABALIER persönlich, die LEUTGEB ENTERTAINMENTGROUP als Veranstalter, die Landeshauptstadt München, die Messe München,Management STALL RECORDS und ADLMANN PROMOTION erlauben sich, Sie herzlichst zueiner außergewöhnlichen Pressekonferenz am Montag, den 04.11.2019 ab 10 Uhreinzuladen.Unter folgendem Link finden Sie die persönliche Video-Einladung(https://www.ots.at/redirect/gabalier) von Andreas Gabalier.Die Pressekonferenz findet hier statt: Messe München, Messegelände, PressecenterWest- Anfahrt über Autobahn A94, Ausfahrt Riem/Messe-ICM Beschilderung im Park- undVerkehrsleitsystem (PVLS)- Parken im Messeparkhaus West kostenlos - Ausgabe von Ausfahrtstickets bei derPK- Zugang vom Parkhaus und von der U-Bahn zum PZ-West über den Eingang WestSchild vor Eingang West (Titel "PK Gabalier-Konzert") + Wachmann zurZutrittskontrolle- eindeutige Wegeführung im Eingang West Richtung PZ-WestIm Rahmen dieser Pressekonferenz wird Ihnen ein sensationelles, einmaligesProjekt in multimedialer Form ausführlich & persönlich von ANDREAS GABALIERvorgestellt und angekündigt. So viel sei jetzt schon verraten: Dieses Projektwird durch seine einzigartige konzeptionelle Gestaltung und Durchführungdeutsche Eventgeschichte schreiben.Anmeldung zur Pressekonferenz direkt hier!(http://bit.ly/anmeldung_pressekonferenz)Teilnehmer an der Pressekonferenz:- Andreas Gabalier- Veranstalter Klaus Leutgeb, Leutgeb Entertainment Group Gmb- Management Sepp Adlmann, Adlmann Promotion GmbH- Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft LandeshauptstadtMünchen- Monika Dech, Stellvertretende Geschäftsführerin der Messe MünchenWir freuen uns schon jetzt auf Ihr zahlreiches Erscheinen und bedanken uns imVorfeld für die positive Berichterstattung.Ihr Veranstalter Klaus LeutgebAnmeldung zur Pressekonferenz direkt hier anmelden(http://bit.ly/anmeldung_pressekonferenz)Kontakt:Leutgeb Entertainment Group GmbHJanine Schwarz | Marketingleitung+43 (0)3135 53577 3629marketing@schwarzlsee.atOriginal-Content von: Leutgeb Entertainment Group GmbH, übermittelt durch news aktuell