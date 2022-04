Wien (ots) -Vorstellung der durchgehenden Verbindungen München – Wien sowie Besichtigung der WESTbahn Doppelstockgarnitur des Typs "KISS 3"Anlässlich unserer Streckenerweiterung bis München laden wir Sie herzlich zu Musik, Kaffee und Sachertorte am Bahnsteig 7 am Münchner Hauptbahnhof ein und freuen uns über Ihre Fragen zum grenzüberschreitenden Verkehr München – Wien. Ebenso können Sie unser neues Fahrzeug vom Typ Stadler KISS 3 zwischen 14.45 Uhr und 15.45 Uhr besichtigen.Ihr Gesprächspartner:DI Thomas Posch, Geschäftsführer der WESTbahn Management GmbHAblauf:ab 14.45 Uhr: Jause nach „Wiener Art“ am Bahnsteig inkl. Fotografier- und Besichtigungsmöglichkeit des KISS 315.48 Uhr: Abfahrt des Zuges von München Hbf nach Wien WestbfUm Anmeldung bis 5. April, 15.00 Uhr wird gebeten.Wir freuen uns auf Ihr Kommen!PS: Bitte achten Sie auch darauf, dass sowohl am Bahnsteig als auch im Zug die Tragepflicht von FFP2 Masken besteht!Pressekontakt:Angelika SantnerUnternehmenskommunikation WESTbahnasa@westbahn.at+43 676 5522389Original-Content von: WESTbahn Management GmbH, übermittelt durch news aktuell