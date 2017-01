Einladung zur PressPreview der Spielwarenmesse 2017 am Dienstag, den 31. Januar 2017 von 9.00 - 13.00 Uhr im Messezentrum Nürnberg, NCC Ost

Nürnberg (ots) - Erstmals rollt die Spielwarenmesse auf ihrerPressPreview einen Tag vor dem offiziellen Messestart den rotenTeppich aus: Um 9.00 Uhr erwartet Sie eine zehnminütigeLaufsteg-Show, auf der die Spielwarenhersteller ihre Produktemedienwirksam in Szene setzen - moderiert vom TV-PublikumslieblingJorge González. Im Anschluss daran präsentieren 55 Aussteller ihreInnovationen wie gewohnt an den Ständen mit vielfacher prominenterUnterstützung.Jorge González steht den Pressevertretern für Interviews zurVerfügung. Bei Interesse richten Sie bitte bis spätestens Donnerstag,den 26. Januar 2017, Ihre Anfrage per E-Mail an:s.wisotzki@spielwarenmesse.de.Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!Mit freundlichen GrüßenScarlett WisotzkiPress OfficerTerminüberblick:Do., 26.1.2017, Hauptpressekonferenz der Spielwarenmesseum 11.00 Uhr, Messezentrum Nürnberg, NCC Mitte, Saal Brüssel1.-6.2.2017 SpielwarenmesseMessezentrum Nürnberg, www.spielwarenmesse.deMo., 6.2.2017 Schlusspressekonferenz der Spielwarenmesseum 11.00 Uhr, Messezentrum Nürnberg, NCC Ost, Ebene 1,Raum HongkongPressekontakt:Spielwarenmesse eG, Scarlett WisotzkiMünchener Straße 330, 90471 NürnbergTel.: +49(0)911/99813-33, Fax: +49(0)911/99813-833Email: s.wisotzki@spielwarenmesse.deOriginal-Content von: Spielwarenmesse eG, übermittelt durch news aktuell