Inhalt:
Ein toter Indianer wird aus der Ilm gefischt. Es handelt sich umWolfgang Weber, dem die Westernstadt El Doroda in der Nähe von Weimargehörte. Von seinem Geschäftsführer Heinz Knapps erfahren dieWeimarer Kommissare Kira Dorn und Lessing, dass Weber den Pächternder Westernstadt kündigen wollte. Haben die Hobbyisten in ihrerVerzweiflung eine Lynchparty gefeiert? Während Kira in El Dorodaundercover ermittelt und beweist, dass ein echtes Cowgirl in ihrschlummert, stößt Lessing in Weimar auf die eiskalte Tiefbauunter-nehmerin Ellen Kircher. Die lässt von ihrem verkommenen Sohn NickAngst und Schrecken in der Westernstadt verbreiten, seit sie dorteine geothermische Bohrung in den Sand gesetzt hat, für die Webernicht zahlen wollte. Doch der gewaltsame Tod eines Longhorn-Rindesund ein Anschlag auf Heinz Knapps deuten darauf hin, dass hinter demMord am Indianer ein tiefgründigeres Geheimnis steckt.

Das Erste zeigt den Tatort Weimar "Der höllische Heinz" - eineProduktion der Wiedemann & Berg Television im Auftrag des MDR - am 1.Januar 2018 um 20.15 Uhr.