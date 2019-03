Finanztrends Video zu



Leipzig (ots) -Das MDR-Tatort-Ermittler-Team aus Dresden um Karin Gorniak (KarinHanczewski), Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Peter MichaelSchnabel (Martin Brambach) sucht in seinem ersten gemeinsamen Falleinen Serienmörder. Wir laden Sie herzlich zur Preview mit Fotocallund Interviewmöglichkeit ein:am Montag, 8. April 2019, ab 19.15 Uhrin das Cineplex Rundkino DresdenPrager Str. 601069 DresdenZur Preview erwarten Sie die Schauspielerinnen Karin Hanczewski,Cornelia Gröschel, Anja Schneider, Runa Greiner und Judith Neumann,die Schauspieler Martin Brambach, Benjamin Sadler, Wolfgang Menardi,Uwe Preuss, Alessandro Schuster, Peter Trabner und Leon Ullrichebenso wie der Regisseur Alex Eslam, der Autor Erol Yesilkaya und derKameramann Carlo Bobby Jelavic.Des Weiteren werden MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi,MDR-Fernsehfilmchefin Jana Brandt, die Produzentin Nanni Erben(Wiedemann & Berg Television), der zuständige MDR-Redakteur SvenDöbler und die Producerin Tanja Marzen (Wiedemann & Berg Television)vor Ort sein.Lassen Sie uns bitte bis zum 4. April wissen, ob wir Sie an diesemAbend begrüßen dürfen (Antwortformular im Anhang).Ablauf am Abend:ab 16.30 Uhr Interviewmöglichkeit mit Karin Hanczewski, MartinBrambach, Benjamin Sadler, Alex Eslam (Regie) und Erol Yesilkaya(Autor)19.15 Uhr Fotocall mit Kurzinterviews am Roten Teppich20.15 Uhr Beginn der FilmvorführungCornelia Gröschel wird am 8. April am Fotocall teilnehmen und fürKurzinterviews am Teppich zur Verfügung stehen. Zusätzlich sind amVormittag des 9. April. Interviews mit ihr möglich.Inhalt:Bei einem gefährlichen Einsatz wird die Dresdner Kommissarin KarinGorniak schwer verletzt. Der gesuchte Mörder kann entkommen undKarins neue Kollegin Leonie Winkler muss den Fall übernehmen. Dochdie Ermittlungen sind zäh, Winkler kommt nicht weiter und droht denFall abgeben zu müssen. Aber nicht nur ihre berufliche Kompetenz wirdin Frage gestellt. Der unausgesprochene Vorwurf der Kollegen, Gorniakim Einsatz allein gelassen zu haben, wiegt schwer. Als Karin Gorniaknach zwei Monaten aus dem Krankenhaus entlassen wird, zieht sie sichzurück und lässt sich in den Innendienst versetzen. Aber nur sie hatden Täter gesehen und könnte ihn identifizieren. Winkler erkennt,dass sie nur gemeinsam mit Gorniak den Fall lösen wird. Und Gorniakbegreift, dass die Alpträume nicht enden werden, bevor der Tätergefasst ist. Nach einer Gegenüberstellung, der sich Karin Gorniakunterzieht, kann der Kreis der Verdächtigen schließlich auf zweiMänner eingegrenzt werden: den Chirurgen Dr. Christian Mertens undden Krankenpfleger Bernd Haimann. Doch kurz bevor die Ermittlerinnenden Pfleger vernehmen können, verschwindet er. Karin ist sichinzwischen sicher, dass Dr. Mertens der Täter ist, doch seine Ehefraugibt dem Arzt ein sicheres Alibi. Karin zweifelt an ihrem eigenenUrteilsvermögen und verliert die Unterstützung ihres Chefs Schnabel.Dadurch gerät sie in Lebensgefahr. Leonie Winkler beginnt für dieKollegin zu kämpfen ...Stab und Besetzung sowie weitere Informationen entnehmen Sie bitteder Pressemappe, die unter www.mdr.de/presse/pressemappen zurVerfügung steht.Das Erste zeigt den Tatort Dresden "Das Nest" - eine Produktionder Wiedemann & Berg Television im Auftrag des MDR - am 28. April2019 um 20.15 Uhr.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Sebastian Henne, Tel. (0341) 3 00 64 55,E-Mail: presse@mdr.defilmcontact, Julia Kainz, Tel.: (030) 27 90 87 00,E-Mail: info@filmcontact.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell