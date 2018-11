Köln, 21.11.2018 (ots) - WDR/ARD-Verfilmung von Jan Weilersgleichnamigem Bestseller mit Thomas Loibl in der Titelrolle.Grimme-Preisträger Ralf Huettner inszeniert das Drehbuch von VolkerEinrauchLiebe Kolleginnen und Kollegen,mit "Kühn hat zu tun" gelang Jan Weiler ("Maria, ihm schmeckt'snicht!") ein auch von der Kritik hochgelobter Bestseller. Jetzterobert Hauptkommissar und Familienvater Martin Kühn (Thomas Loibl)auch den Bildschirm - in einem spannenden Gesellschaftskrimi um einverschwundenes Mädchen und einen Mord, der möglicherweise auf dasKonto eines Serientäters geht. Für die Ermittlungsarbeit nur bedingthilfreich ist der Umstand, dass Kühn seit einiger Zeit vonrätselhaften Flashbacks aus der Vergangenheit heimgesucht und vonseinem auch nicht immer einfachen Familienleben abgelenkt wird.Wir möchten Sie zur Premiere von "Kühn hat zu tun" beim KinofestLünen herzlich einladen.Termin: Freitag, 23. November 2018Fototermin: 18.30 Uhr Filmpremiere: 19.00 Uhr Cineworld Lünen,Kino 5, Im Hagen 3, 44532 LünenFür Fotos und Kurzinterviews stehen die Schauspieler Thomas Loibl(Martin Kühn), Dagmar Leesch (Rolle: Martins Ehefrau Susanne), PeterWolf (Dirk Neubauer, einer von Kühns Nachbarn in der Neubausiedlung),Regisseur Ralf Huettner, Drehbuchautor Volker Einrauch, Viola Jäger,Produzentin OLGA FILM, Sophie Seitz, verantwortliche WDR-Redakteurin- und Jan Weiler, Autor des gleichnamigen Romans, zur Verfügung."Kühn hat zu tun" ist eine Produktion der OLGA Film im Auftrag desWestdeutschen Rundfunks für Das Erste. Sendetermin: 30. Januar 2019,20.15 Uhr, Das ErsteBitte teilen Sie uns mit, ob wir Ihnen eine Kinokarte reservierensollen und ob Sie Interviewwünsche haben. Wir würden uns freuen, Siebei der Premiere in Lünen begrüßen zu können.Pressekontakt:Barbara Feiereis, WDR Presse und Information, Tel. 0221 2207122,Barbara.feiereis@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell