Einladung zur Podiumsdiskussion mit Lisel Heise und Maurice Conrad

Berlin/Kirchheimbolanden (ots) - Am Mittwoch den 12. Juni treffensich Maurice Conrad, Stadtrat in Mainz und Themenbeauftragter fürUmwelt, Klima und Tierschutz der Piratenpartei und Lisel Heise,älteste Stadträtin Deutschlands zu einer Podiumsdiskussion inKirchheimbolanden.Wo: Foyer der Georg-Neumayer-Schule,Dr.-Heinrich-von-Brunck-Str.47, 67292 KirchheimbolandenWann: 12.Juni ab 11:00 UhrFacebookevent [1]Mit über 100 Jahren errang Lisel Heise am 26. Mai ein Mandat imStadtrat Kirchheimboladen. Die ehemalige Schwimmlehrerin kandidierteauf der freien Liste "Wir für Kibo" [2] und setzt sich vor allem fürden Erhalt des einzigen Schwimmbades sowie zahlreichegesellschaftspolitische Themen ein."Mir geht's in erster Linie nicht um den Erfolg - sondern darum,das Richtige zu tun. Ich will den Mund aufmachen, solange ich nochKraft habe." - Lisel HeiseDem gegenüber steht Maurice Conrad: Mit gerade einmal 19 Jahrenzog Maurice als mit Abstand jüngster Mandatsträger für die Piraten inden Mainzer Stadtrat. Maurice engagiert sich für Klimaschutz,Netzneutralität, gegen Überwachung und gegen europäischeAbschottungspolitik. Neben seiner Mitarbeit in zahlreichen NGO's ister einer der Initiatoren von #FridaysForFuture."Der Großteil der politischen Amts- und Mandatsträger inDeutschland ist überhaupt nicht mehr in der Lage, die wirklichenProbleme dieser Zeit als solche wahrzunehmen, geschweige denn zulösen. Diese Menschen betreiben im Prinzip nur noch Selbstverwaltungdes Status Quo. Um das zu ändern, müssen junge Menschen noch vielmehr auf die Barrikaden gehen und eben diese politischen Ämterbeanspruchen, an denen der seidene Faden ihrer Zukunft hängt." -Maurice ConradWas treibt die beiden an?Welche Gemeinsamkeiten gibt es? Das erklären Maurice und Lisel morgenin einem ca. 30-minüten Talk vor Schülerinnen und Schülern derGeorg-Neumayer-Schule.Quellen/Fußnoten:[1] Facebook Event: https://www.facebook.com/events/299676877583732[2] Wir für Kibo: http://wirfuerkibo.de/liste/