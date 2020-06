Einladung zur Online-Pressekonferenz der Bundesärztekammer am 1. Juli 2020 um 11:30 Uhr / Digitale Transformation in der Medizin in Pandemiezeiten

Berlin (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,verhilft die Corona-Krise der digitalen Gesundheitsversorgung zum Durchbruch? Fest steht, dass digitale Angebote bei der Pandemiebewältigung eine wichtige Rolle spielen. Immer mehr Arztpraxen bieten Online-Sprechstunden an. Ärzte tauschen in Videokonferenzen Wissen und Erfahrungen aus. Eine Smartphone-App soll helfen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen.Die Bundesärztekammer möchte eine Zwischenbilanz dieses Corona-bedingten Digitalisierungsschubs ziehen. Wo haben sich digitale Helfer bewährt? Welche Defizite gilt es zu beseitigen? Diese und weitere Fragen diskutieren Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, sowie die BÄK-Vorstandsmitglieder und Digitalisierungsexperten Erik Bodendieck und Dr. Peter Bobbert im Rahmen einer Online-Pressekonferenz.Die Pressekonferenz findet am Mittwoch, 1. Juli 2020, um 11:30 Uhr statt. Zur Teilnahme folgen Sie bitte diesem Link: https://youtu.be/31LeJDoVut4.Wir bitten Sie, uns Ihre Fragen vorab an die Mailadresse online-pk@baek.de zu schicken. Natürlich können Sie unter dieser Adresse auch während der Pressekonferenz Fragen einreichen.Mit herzlichen GrüßenAlexander Dückers, Samir RabbataPressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationPressestelle der deutschen ÄrzteschaftHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTelefon: (030) 40 04 56-700Fax: (030) 40 04 56-707E-Mail: presse@baek.dewww.baek.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9062/4633337OTS: BundesärztekammerOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell