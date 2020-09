Einladung zur Online-Pressekonferenz / Bulgarien - beliebte Reiseziele ohne Reisewarnung / Herbst-Specials und neue Flugverbindungen, Reiseangebote für 2021

Berlin/Sofia (ots) - In diesen stürmischen Zeiten sind doch auch Lichtblicke zu erkennen und die Welt dreht sich weiter. Mit dem Start der Vorverkäufe für die kommende Reisesaison möchten wir Sie zu einer Online-Pressekonferenz am 1. Oktober 2020 von 10.00 - 11.00 Uhr einladen.Das Thema wird sich rund um die bevorstehende Herbstferiensaison, die Erwartungen an die nächste Reisesaison und neue Flugverbindungen drehen. Bulgarien wird mit seinen natürlichen Heilmitteln für wirksame Prävention und mit aktuellen Gesundheitsangeboten in den Fokus gestellt.Zeitplan:10.00h Vizepremierministerin und Ministerin für Tourismus der Republik Bulgarien, Mariana Nikolova10.10h Begrüßung der Teilnehmer und Moderation, AHK Bulgarien, Dr. Mitko Vassilev und Carmen Struck10.11h Flüge an die Schwarzmeerküste und sicher Fliegen in stürmischen Zeiten, FRAPORT Bulgaria, Dr. Frank Quante10.20h Urlaub mit Stärkung des Immunsystems in COVID-19 Zeiten in Bulgarien auf ganz natürliche ArtFIT Reisen, Claudia WagnerSchauinsland-Reisen Gmbh (tbc)10:35h Der neue Flughafen Sofia, Munich Airport International GmbH, Dr. Ralf Gaffal (tbc)10.45h Fragen und AntwortenWir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Bitte melden Sie sich Online über den Registrierungslink https://bulgarien.ahk.de/events/registration/online-pressekonferenzhier (https://bulgarien.ahk.de/events/registration/online-pressekonferenz?tx_powermail_pi1%5Baction%5D=create&tx_powermail_pi1%5Bcontroller%5D=Form&cHash=f05c38fad94d7c40a4b87d2e164039dd) an. Gern können Sie die Einladung an interessierte Journalisten weiterleiten.Einen Tag vor der Veranstaltung wird Ihnen ein Link über die Online-Plattform WEBEX per Email zugeschickt.Pressekontakt:Carmen Struckstv. Geschäftsführerin Deutsch-Bulgarische Industrie- und Handelskammer | AHKT +359 2 816 30-20 | M +359 894 646 710 | F +359 2 816 30-19carmen.struck@ahk.bg | https://bulgarien.ahk.deOriginal-Content von: Deutsch-Bulgarische Industrie- und Handelskammer | AHK, übermittelt durch news aktuell