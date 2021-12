Einladung zur Online-PK - COVID-19: Sterbefälle, Todesursachen und Krankenhausbehandlungen in Zeiten der Pandemie

WIESBADEN (ots) -Einladung zur Online-Pressekonferenz"COVID-19: Sterbefälle, Todesursachen und Krankenhausbehandlungen in Zeiten der Pandemie"am Donnerstag, den 9. Dezember 2021als Livestream aus Wiesbaden auf www.destatis.deBeginn: 11:00 UhrMitwirkende:* Christoph Unger, Vizepräsident des Statistischen Bundesamtes* Karin Böhm, Leiterin der Gruppe "Gesundheit, Soziales"* Torsten Schelhase, Leiter des Referats "Gesundheitsstatistiken"* Dr. Felix zur Nieden, Referent für Demografische Analysen und Modellrechnungen* Florian Burg, PressesprecherDeutschland befindet sich mitten in der vierten Welle der Corona-Pandemie. Derzeit melden die Gesundheitsämter täglich mehrere hundert COVID-19-Todesfälle. In der Pressekonferenz bietet das Statistische Bundesamt (Destatis) eine Analyse der Sterbefallzahlen in Deutschland bis in den November 2021. Die Ergebnisse der Todesursachen- und Krankenhausstatistik liefern zudem wichtige Erkenntnisse zu den "an" und "mit" COVID-19 Verstorbenen und zur Situation in den Krankenhäusern im Jahr 2020. In der Pressekonferenz beantwortet das Statistische Bundesamt unter anderem folgende Fragen:* Wie hat sich die Sterblichkeit in Deutschland durch die Corona-Pandemie verändert?* Wie viele Menschen starben im Jahr 2020 "an" COVID-19 als Grundleiden, welche Vorerkrankungen hatten sie? Wie viele Menschen starben "mit" COVID-19 als Begleiterkrankung?* Wie haben sich die Behandlungs- und Operationszahlen in den Krankenhäusern im Jahr 2020 entwickelt?* Wie viele Menschen wurden 2020 mit oder wegen COVID-19 stationär behandelt, wie viele mussten intensivmedizinisch behandelt werden und wie viele verstarben im Krankenhaus?WICHTIGE HINWEISE: Die Pressekonferenz wird aufgrund der aktuellen Pandemiesituation ausschließlich auf www.destatis.de live im Internet übertragen. Eine Teilnahme vor Ort ist nicht möglich. Der Livestream wird direkt auf der Startseite des Destatis-Internetauftritts verlinkt und um ca. 10.50 Uhr freigeschaltet. Eine Akkreditierung oder Registrierung ist für den Zugang zum Livestream nicht erforderlich. Fragen an das Podium können über das Eingabefeld unterhalb des Videofensters gestellt werden. Die Fragen werden am Ende der Pressekonferenz beantwortet.Florian BurgStatistisches Bundesamt, PressestelleTelefon: +49 (0) 611 / 75 23Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell