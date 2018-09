Einladung zur Jahrespressekonferenz des Verbandes Deutscher Großbäckereien e.V. (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Großbäckereien profitieren von Convenience-Trend undSpezialisierungHerzlich laden wir Sie zur Jahrespressekonferenz des VerbandesDeutscher Großbäckereien e.V. mit der Präsidentin des VerbandesDeutscher Großbäckereien, Professor Dr. Ulrike Detmers, in Frankfurtein.Die Pressekonferenz findet stattam Mittwoch, dem 05.09.2018um 11:00 Uhrin der Frankfurter Botschaft, Raum Westhafenhausin Frankfurt am Main, Westhafenplatz 6 - 8Im Mittelpunkt stehen folgende Themen:- Zahlen zum Brot- und Backwarenmarkt- mögliche Auswirkungen der heißen Witterungauf die Getreide- und Mehlproduktionund damit auf Brot und Backwaren- die nationale Reduktionsstrategie bei Zucker und Salz- Personalpolitische Initiativen der Großbäckereiengegen den FachkräftemangelIhre Gesprächspartner werden neben Frau Prof. Dr. Ulrike DetmersHauptgeschäftsführer Armin Juncker und Geschäftsführer AlexanderMeyer-Kretschmer sein.Im Anschluss würden wir das Gespräch gerne bei einem gemeinsamenMittagessen im Hotel fortsetzen, zu dem wir Sie herzlich einladen.Sie erleichtern uns die Planung, wenn Sie den anhängendenRückmeldebogen an uns zurückschicken. Vielen Dank!Pressekontakt:Prof. Dr. Ulrike DetmersPräsidentin Verband Deutscher Großbäckereien e.V.Armin JunckerHauptgeschäftsführer Verband Deutscher Großbäckereien e.V.Tel. (0211) 65 30 86Fax: (0211) 65 30 88E-Mail: info@grossbaecker.deInternet: http://www.grossbaecker.deOriginal-Content von: Mestemacher GmbH, übermittelt durch news aktuell