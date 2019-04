Einladung zur Jahrespressekonferenz des Industrieverbands Agrar am 8. Mai

Frankfurt/Main (ots) - IVA lädt zu Jahrespressekonferenz 2019Umsatzzahlen, Marktentwicklung, Branchentrends undRegulierungsfragen in der Pflanzenschutz- und Düngemittel-IndustrieDie Landwirtschaft blickt zurück auf ein Jahr großerHerausforderungen. Die anhaltende Dürre hatte die Ernteerträge unddamit die Erlöse im Ackerbau schrumpfen lassen. Dies hatte erheblicheAuswirkungen auch auf die Hersteller von Pflanzenschutz- undDüngemitteln, deren Produkte deutlich weniger nachgefragt wurden.Doch auch die verschärfte Düngeverordnung und die weiterhinangespannte Zulassungssituation im Pflanzenschutzbereich bestimmtenim vergangenen Jahr das Marktgeschehen. Eine grundlegende Trendwendeist auch in der neuen Saison nicht in Sicht.Zugleich bestimmten Themen wie die Vereinbarkeit von produktiverLandwirtschaft und dem Schutz der Biodiversität die öffentlicheDiskussion. Große Erwartungen richten sich an die Digitalisierung derLandwirtschaft, die helfen soll, Pflanzenschutz- und Düngemittel nochzielgerichteter - und damit nachhaltiger - einzusetzen.Was bedeutet das für Industrie, Landwirtschaft und Konsumenten?Wie haben sich die Märkte für Pflanzenschutz- und Düngemittelentwickelt und wie verlief der Start in die neue Saison?Über diese und weitere aktuelle Fragen informiert derIndustrieverband Agrar e. V. (IVA) auf seiner Jahrespressekonferenzam Mittwoch, 8. Mai 2019, 11 Uhr,zu der der Verband nach Frankfurt einlädt.Die Pressekonferenz findet statt imFrankfurter PresseClub (FPC)Palais Livingston (2. OG)Ulmenstraße 2060325 Frankfurt am Main(Wegbeschreibung >> http://ots.de/k7BLWd)Gesprächspartner sind:Dr. Helmut Schramm, Bayer AG, Crop Science DivisionPräsident des IVAUlrich Foth, EuroChem Agro GmbHVorsitzender Fachbereich Pflanzenernährung im IVADr. Dietrich Pradt, Hauptgeschäftsführer des IVA>> Anmeldung:https://www.iva.de/iva-laedt-zur-jahrespressekonferenz-am-8-mai-2019Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen deragrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der56 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung,Biostimulantien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertreteneBranche steht für innovative Produkte für eine moderne undnachhaltige Landwirtschaft.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V., PressestelleMartin MayTel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692Fax +49 69 2556-1298E-Mail: may.iva@vci.dehttps://www.iva.dehttps://twitter.com/IVA_PresseOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V. (IVA), übermittelt durch news aktuell