Einladung zur Jahrespressekonferenz

Freiburg (ots) - Caritas international, das Hilfswerk desDeutschen Caritasverbandes, stellt am 18. Juli 2019 in Freiburg dieZahlen der humanitären Hilfe vor, nimmt Stellung zur aktuellenFlüchtlings-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik und gibt Einblickein aktuelle humanitäre Hilfseinsätze.1. Rekord bei eingesetzten Mitteln2018 war erneut ein Rekordjahr für Caritas international. DerPräsident des Deutschen Caritasverbandes, Prälat Peter Neher,erläutert die Zahlen und erklärt auch die Schattenseite dieserEntwicklung.2. Syrische Flüchtlinge: Der Druck steigtIn den Nachbarländern Syriens steigt der Druck auf syrischeFlüchtlinge, in ihre Heimat zurückzukehren - wie im Libanon, in demBulldozer in informelle Siedlungen vorrücken. Parallel bleibt dieLage in Syrien prekär. Oliver Müller, Leiter von Caritasinternational, gibt Einblicke in die Lebensrealität der Menschen vorOrt und die aktuellen Herausforderungen der Hilfe.3. Kritik an weltweiter AufrüstungsspiraleDie Annäherung an das Zwei-Prozent-Ziel der Nato wird inDeutschland kaum in Frage gestellt. Caritas-Präsident Prälat PeterNeher nimmt Stellung zum Trend der zunehmenden Militarisierung undwarnt vor den Auswirkungen - auch auf den Sektor der humanitärenHilfe und Entwicklungszusammenarbeit.4. Humanitäre Krise in VenezuelaDer aktuelle UN-Menschenrechtsbericht zeichnet ein verheerendesBild der humanitären Lage in Venezuela. Oliver Müller, Leiter vonCaritas international, berichtet über den schwierigen Drahtseilakt,in dem Land humanitäre Hilfe zu leisten.18. Juli 2019, 10.00 UhrBundeszentrale des Deutschen CaritasverbandesKarlstraße 40, 79104 FreiburgFür eine Voranmeldung unter presse@caritas-international.de sindwir Ihnen dankbar!Live-Ausschnitte der Pressekonferenz werden auch auf demFacebook-Kanal von Caritas international zu sehen sein:www.facebook.com/caritas.international