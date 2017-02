Einladung zur Hauptpressekonferenz der INHORGENTA MUNICH 2017 (FOTO)

München (ots) -Die INHORGENTA MUNICH 2017 steht in den Startlöchern. Wir möchtenIhnen bereits im Vorfeld der Veranstaltung aktuelle Entwicklungen derSchmuck- und Uhrenbranche, Zahlen zur Messe und kommende Trendsvorstellen. Darüber hinaus informieren wir Sie, was Sie vom 18. bis21. Februar an neuen Highlights, spannenden Vorträgen und Prominenzerwartet. Und wer es in die Shortlist für den INHORGENTA AWARDgeschafft hat, verrät Ihnen die bekannte TV-Moderatorin Nina Ruge.Wir laden Sie herzlich ein zurHauptpressekonferenz der INHORGENTA MUNICH 2017 am Freitag, 17.Februar 2017, 10:30 Uhr im Konferenzraum Pressezentrum West, 2.OGEingang West, Messe MünchenIhre Gesprächspartner sind:Klaus DittrichVorsitzender der Geschäftsführung der Messe München,Nina RugeModeratorin,Stephan LindnerPräsident des Bundesverbandes der Juweliere, Schmuck- undUhrenfachgeschäfte e.V. (BVJ),Marc CzemperSenior Sales Manager, Casio Europe.Bitte richten Sie Ihre Anmeldung an Corinna Feicht,inhorgenta.press@messe-muenchen.de.Pressekontakt:Corinna FeichtPR Manager INHORGENTA MUNICHMESSE MÜNCHEN GmbHMessegelände81823 MünchenDeutschland/GermanyTel. +49 89 949-21477Corinna.feicht@messe-muenchen.dewww.messe-muenchen.deOriginal-Content von: INHORGENTA MUNICH, übermittelt durch news aktuell