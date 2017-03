Darmstadt (ots) - Der Darmstädter Energieversorger ENTEGAerrichtet mit Unterstützung des Landes Hessen in diesem Jahr 100öffentlich zugängliche Ladestationen mit 200 Ladepunkten fürElektromobile in den Städten und Gemeinden in Südhessen. DasENTEGA-Projekt "Elektromobilität für Südhessen" wird vom hessischenWirtschaftsministerium finanziell gefördert.Tarek Al-Wazir, Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie,Verkehr und Landesentwicklung, Dr. Marie-Luise Wolff-Hertwig,Vorstandsvorsitzende der ENTEGA AG, und Joachim Ruppert,Bürgermeister von Groß-Umstadt, eröffnen am Dienstag, 28. März 2017,um 14:30 Uhr, in Groß-Umstadt, Am Darmstädter Schloss 3 die erstedieser 100 Ladestationen.Zu dieser Einweihung möchten wir Sie herzlich einladen. Bitteteilen Sie uns per E-Mail an presse@entega.ag mit, ob Sie an derVeranstaltung teilnehmen werden. Wir freuen uns auf Sie.Pressekontakt:ENTEGA AGN300 UnternehmenskommunikationMichael OrtmannsFrankfurter Str. 11064293 DarmstadtTelefon: 06151 701-1160E-Mail: presse@entega.agInternet: www.entega.agOriginal-Content von: ENTEGA, übermittelt durch news aktuell