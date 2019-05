Berlin (ots) -Gemeinsame Einladung zur Bündnis-Pressekonferenz:Zeit: Donnerstag, 16. Mai 2019, 11:00 UhrOrt: Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz,RAUM 4, Schiffbauerdamm 40, 10117 BerlinEine Woche vor der Europawahl werden am 19. Mai in siebendeutschen Städten Zehntausende unter dem Motto "Ein Europa für Alle -Deine Stimme gegen Nationalismus" auf die Straßen gehen.Nationalisten und Rechtsextreme hoffen darauf, mit weit mehrAbgeordneten als bisher ins Europaparlament einzuziehen. Das Bündnismobilisiert dagegen und setzt sich für eine neue Vision von Europaein: für ein Europa der Menschenrechte, Demokratie, sozialenGerechtigkeit und des ökologischen Wandels statt Nationalismus,Rassismus und Abschottungspolitik. Um Europa zu verändern, fordertdas Bündnis alle Bürgerinnen und Bürger auf, bei der Europawahl ihreStimme zu nutzen.Mehr als 150 bundesweite und lokale Organisationen und Verbänderufen zu den Demonstrationen in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln,Leipzig, München und Stuttgart auf. Zeitgleich werden in elf weitereneuropäischen Städten Menschen für ein Europa für Alle auf die Straßegehen. Von Bukarest bis Utrecht, von Malmö bis Wien zeigt EuropasZivilgesellschaft Gesicht gegen Nationalismus.Bei der Pressekonferenz am 16. Mai in Berlin möchten wir unserEuropa der Zukunft skizzieren und verdeutlichen, warum wir Europagegen Nationalismus verteidigen müssen.Für Fragen, Interviews und O-Töne stehen zur Verfügung:Attac Deutschland: Roland Süß, Mitglied im Koordinierungskreis;Campact: Christoph Bautz, geschäftsführender Vorstand;Mehr Demokratie: Sarah Händel, Bundesvorstandsmitglied;Naturfreundejugend: Sezen Cakmak, Bundesleitungsmitglied;Pro Asyl: Günter Burkhardt, GeschäftsführerBitte melden Sie sich unter presse@ein-europa-fuer-alle.de an.Trägerkreis Attac Deutschland, Campact, Der ParitätischeGesamtverband, Mehr Demokratie, NaturFreunde Deutschlands, Pro Asyl,Seebrücke, Naturfreundejugend Deutschlands.Weitere Informationen zum Bündnis finden Sie unter:www.ein-europa-fuer-alle.dePressekontakt:Katja Sinko, presse@ein-europa-fuer-alle.de, Tel.: 030 810 560 254Original-Content von: Campact e.V., übermittelt durch news aktuell