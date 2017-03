Berlin (ots) -- Abendveranstaltung im Rahmen der internationalenEnergiewendekonferenz Berlin Energy Transition Dialogue 2017- Auszeichnungen für innovative Geschäftsmodelle für dieEnergiewendeAm Montag, 20. März 2017, wird im Rahmen der Abendveranstaltungdes Berlin Energy Transition Dialogue 2017 der "Start Up EnergyTransition Award" der Deutschen Energie-Agentur (dena) in sechsKategorien verliehen. Mit ihren innovativen Ideen und Visionen fürden weltweiten Klimaschutz und die Energiewende haben die Gewinnereine international besetzte Jury überzeugt. Ausgewählt wurden dieSieger aus mehr als 500 Bewerbungen aus 66 Ländern.Zeit: Montag, 20. März, 18:30 Uhr bis 23:00 Uhr Ort: KinoInternational, Karl-Marx-Str. 33, 10178 BerlinU. a. mit:- Staatssekretär Rainer Baake, Bundesministerium für Wirtschaftund Energie- Miguel Berger, Leiter Abteilung für Wirtschaft und nachhaltigeEntwicklung, Auswärtiges Amt- Patricia Espinosa, Generalsekretärin, Klimarahmenkonvention derVereinten Nationen (UNFCCC)- Adnan Z. Amin, Generaldirektor, Internationale Organisation fürErneuerbare Energien (IRENA)- Dr. Katrin Leonhardt, Direktorin, Kreditanstalt für Wiederaufbau(KfW)- Tanja Gönner, Vorstandssprecherin, Deutsche Gesellschaft fürInternationale Zusammenarbeit- Felix Zhang, Geschäftsführer, Envision Energy- Thomas Birr, Senior Vice President, Innovation & BusinessTransformation of Innogy SE- Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der Geschäftsführung, DeutscheEnergie-AgenturBitte melden Sie sich unter presse@dena.de an, wenn Sie zu derAbendveranstaltung kommen möchten.Wir freuen uns auf Sie!Sind Sie an einem Interview interessiert? Gern organisieren wirfür Sie Gesprächspartner. Bitte schicken Sie uns dafür eine E-Mail anpresse@dena.de.Hochkarätige Teilnehmer beim Berlin Energy Transition Dialogue(BETD)Die Bundesregierung veranstaltet gemeinsam mit der dena und demBundesverband Erneuerbare Energien e.V. (BEE) und seinen Partnernauch dieses Jahr wieder die internationale Energiewendekonferenz derBundesregierung, den Berlin Energy Transition Dialogue (BETD), am 20.und 21. März in Berlin. Es werden mehr als 1000 hochkarätigeTeilnehmer aus 70 Ländern erwartet, darunter mehr als 30 Energie- undAußenminister. Mit dem BETD möchte die Bundesregierung politische undtechnologische Konzepte für die internationale Energiewendepräsentieren und mit den internationalen Partnern diskutieren, uminternationale Kooperationen bei Klimaschutz, erneuerbaren Energienund Energieeffizienz voranzutreiben. Leitfragen der Veranstaltungsind: Wie müssen Energiesysteme transformiert werden, um die Zieledes Pariser Klimaabkommens und die UN-Nachhaltigkeitsziele der Agenda2030 (SDGs) kosteneffizient zu erreichen? Wie können Investitionenaus dem Bereich der fossilen Energien hin zu mehr ErneuerbarenEnergien und Energieeffizienz geleitet werden? Bei der Organisationder Konferenz werden AA und BMWi von der dena und weiteren Partnernunterstützt.Weitere Informationen zum Berlin Energy Transition Dialogue findenSie unter www.energiewende2017.com.Sechs Kategorien beim "Start Up Energy Transition Award"Der "Start Up Energy Transition Award" wird in sechs Kategorienverliehen: Urban Energy Transition (für Beiträge zur digitalisiertenund nachhaltigen Stadt); Cleantech against climate change (fürTechnologien zur sektorübergreifenden Reduktion vonTreibhausgas-Emissionen); Future Production & Manufacturing (fürdigitale Lösungen in der Industrie); Mobility meets Energy Transition(für nachhaltige Mobilitätskonzepte); Platform and communities (fürden Aufbau von Plattformen); Spezial Prize - Sustainable future forall: Startup SDG 7 (für Projekte zum siebten Ziel für nachhaltigeEntwicklung der Vereinten Nationen, der bezahlbaren und sauberenEnergie für alle).Weitere Informationen zum "Start Up Energy Transition Award"finden Sie unter www.startup-energy-transition.com/Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Stella Matsoukas,Chausseestraße 128 a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 72 61 65-657, Mobil: 0173 62 68 443, Fax: +49 (0)30 7261 65-699, E-Mail: matsoukas@dena.de, Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell